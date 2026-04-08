Vívás: a párbajtőröző Horváth Lotti ötödik a junior-vb-n

Az eddigi legjobb magyar eredményt érte el Horváth Lotti a brazíliai Rio de Janeiróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokságon.

Az FTC párbajtőrözője kadétként végzett az ötödik helyen a juniorok között.

Kovács Attila tanítványa a csoportkörben is remekelt, így az egyes „rajtszámot” érdemelte ki a főtáblán. Aztán bolgár, grúz és észt ellenfelen keresztül vezetett az útja a negyeddöntőig, melyben az idei junior Eb-aranyérmes és Rióban is később az első helyig menetelő lett Sofija Prosina jobbnak bizonyult nála. Lotti szerdán a saját korosztályában, a kadétok között világbajnoki címvédőként lép pástra, ugyanis tavaly Vuhsziban az ő nyakába került az aranyérem.

Horváth Lotti (jobbra) nagyszerűen szerepelt a juniorok között a vb-n Fotó: Bizzi Team

A tavalyi junior-vb-ezüstérmes Nagy Blanka attól az észttől kapott ki a 16 közé jutásért, akit Horváth Lotti egy körrel később búcsúztatott. Gachályi Gréta a 32 közé jutásért lengyel, Kozma Laura a 64-ért román vívótól szenvedett vereséget.

A junior párbajtőrözők férfiversenyében a magyarok közül a legtovább Antal Máté jutott, aki a 16 közé kerülésért maradt alul azzal az ukránnal szemben, aki az azt megelőző asszójában Taivainen Bencét győzte le. A tavalyi junior Eb-győztes Pelle Domonkos és Balázs Bence nem jutott a 64 közé. A vb-t az egyiptomi Jusszef Samel nyerte.

Kadét- és junior-világbajnokság, Rio de Janeiro.



Junior férfi párbajtőr egyéni, 204 induló. A csoportmérkőzéseken: Taivainen Bence 5 győzelem/0 vereség, Pelle Domonkos 3/2, Balázs Bence 3/3, Antal Máté 3/3 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 128 közé jutásért: Antal-Yu (ausztrál) 15:9.

A legjobb 64 közé jutásért: Taivainen-Ruakj (mexikói) 15:8, Antal-Cedrone (olasz) 15:12, Balázs-Prohodov (kazah) 11:15, Pelle-Kim (koreai) 11:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Antal-Figueroa Moreno (venezuelai) 15:4, Taivainen-Karapis (ukrán) 9:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Antal-Karapis (ukrán) 11:15.

Végeredmény: 1. Jusszef Samel (egyiptomi), 2. Nathaniel Wimmer (amerikai), 3. Artemiosz Covanisz (görög) és Kruz Schembri (virgin-szigetekbeli), …31. Antal Máté, …37. Taivainen Bence, …91. Pelle Domonkos, …106. Balázs Bence.



Junior női párbajtőr egyéni, 169 induló. A csoportmérkőzéseken: Horváth Lotti 6 győzelem/0 vereség, Gachályi Gréta 5/1, Nagy Blanka 5/1, Kozma Laura 5/1 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Nagy-Shefi (izraeli) 15:11, Gachályi-Porwol (lengyel) 15:12, Kozma-Stanciolescu (román) 10:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Horváth-Veliszlavova (bolgár) 15:8, Nagy-Mafhouz (egyiptomi) 15:10, Gachályi-Yin (kanadai) 9:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Horváth-Mebuke (grúz) 15:9, Nagy-Kikerpill (észt) 12:15.

Nyolcaddöntő: Horváth-Kikerpill (észt) 15:12.

Negyeddöntő: Horváth-Prosina (lett) 6:15.

Végeredmény: 1. Sofija Prosina (lett), 2. Magda Louna Maiga (svájci), 3. Nicole Xuan (kanadai) és Rulen Xiao (kanadai), 5. Horváth Lotti (edző: Kovács Attila, válogatott edző: László István), …22. Nagy Blanka, …42. Gachályi Gréta, …68. Kozma Laura.

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti és mestere, Kovács Attila Fotó: Bizzi Team)