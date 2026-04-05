Kosárlabda: továbbra is megállíthatatlan a MAFC serdülő fiúcsapata

H. B. utanpotlassport.hu
2026.04.05. 18:15
null
Címkék
serdülő fiúbajnokság kosárlabda utánpótlás utánpótlássport MAFC
A korosztályos bajnokság egyetlen veretlen csapataként a MAFC serdülő fiú kosarasai magabiztosan menetelnek a bajnoki cím felé. Nagy-Horváth Szilvia tanítványai 20/0-s mérleggel a hazai U14-es mezőny legjobbjai.

Azt elmúlt években azt láthatjuk, hogy szinte lehetetlen beleszólni a három államilag kiemelt akadémia csatározásába a korosztályos fiú kosárlabda-bajnokságokban. Az NKA Pécs, a Budapesti Honvéd és a DEAC dominálja a hazai mezőnyt az utánpótlásban, és sorban nyerik a bajnoki címeket. Azonban némi meglepetésre a serdülő fiúk között idén nem ezt tapasztaljuk, ugyanis

a nagy akadémiák csak üldözik a MAFC csapatát, amely kiemelkedik az U14-es korosztályból.

Az újbudai piros-feketék sorra nyerik a meccseiket, és még megszorongatni is alig tudják őket. 

Nagy-Horváth Szilvia együttese 20 győzelemmel és vereség nélkül áll az országos döntő közeledtével, és a bajnoki cím nagy esélyesévé lépett elő.

„A segédedzőmmel, Csányi Kristóffal közösen már a harmadik éve dolgozunk együtt ezekkel a fiúkkal. Már az elején is lehetett látni, hogy egy kiemelten tehetséges évjáratról van szó a 2012-es születésűek esetében – mondta Nagy-Horváth Szilvia vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Az évek során még egy-két játékos csatlakozott hozzánk kisebb klubokból, és mostanra ebből egy nagyon erős, összetartó brigád alakult ki. Ügyesek, ígéretesek a srácok, s emellett kiváló az összhang is köztük, a csapategység abszolúte megvan. Az igazat megvallva, az évad elején arra azért nem számítottunk, hogy ennyire beérik a munkánk, ilyen kiemelkedően, dominánsan szerepelhetünk, és még veretlenek leszünk a bajnokság ezen szakaszában.

Reméljük, továbbra is fenn tudjuk tartani ezt a magas szintet, és elérhetjük a végső célunkat, harcban lehetünk a bajnoki elsőségért." 

Forrás: MAFC Kosárlabda/Facebook

A legtöbb ellenfelüket fölényesen, akár 30-40 pontnál is nagyobb különbséggel győzik le. A fő riválisok közül a Honvédot már háromszor, illetve a Vasast és az Óbudai Kaszásokat egyszer-egyszer múlták felül. Az országos döntőt megelőző utolsó, jövő hét végi fordulóban a címvédő Péccsel is megmérkőznek a szezonban először.

„Viszonylag nagy, húszfős kerettel dolgozunk, és nagyon homogén társaságról beszélünk, amelynek rendkívül erős a magja.

és elő tud lépni, ha arra van szükség. A csapatunkból jó néhányan meghívást kaptak a szövetség központi kiválasztó-képző programjába, amelybe a legtehetségesebb hazai serdülő játékosokat gyűjtik össze. Tehát, elmondhatjuk, hogy tényleg akadnak kiemelkedő egyéniségeink is, de alapvetően egy erős, mély kerettel tudunk gazdálkodni."

A MAFC-os serdülő fiúk egyébként nemcsak itthon remekelnek, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A januári, belgrádi U14-es tornán például a negyedik helyet szerezték meg a 16 csapatos, rendkívül rangos mezőnyben – mások mellett a két szerb nagycsapatot, a Crvena Zvezdát és a Partizant is megelőzték. A MAFC-nak már aránylag régen, tíz évvel ezelőtt volt utoljára bajnoki címet szerző utánpótláscsapata. Nagy-Horváth Szilvia elmondta, igyekeznek mindent megtenni, hogy idén akár újra aranyérmet ünnepelhessenek.

(Kiemelt kép forrása: MAFC Kosárlabda/Facebook)

