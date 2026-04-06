Kézilabda: tisztul a kép a korosztályos leánybajnokságokban

Tizenhét fordulót már megrendeztek, öt van hátra a korosztályos élvonalbeli leány kézilabda-bajnokságok, pontosabban az U20-as és az U18-as alapszakaszából. Ennek végén a Kelet- és a Nyugat-csoportból is az első két helyezett jut be az évad végi négyes döntőbe. A versenyfutás mindegyik csoportban izgalmasan alakul, még mindig nincsen olyan csapat, amely biztosította volna a helyét a Final Fourban.

Az utóbbi hetekben viszont valamelyest tisztult a kép, megvannak a fő esélyesek.

Kezdjük az U20-asokkal: keleten a DVSC Schaeffler egészen áprilisig mindössze egyetlen botlással, a Kecskemét elleni, őszi meglepetésvereséggel haladt az élen, e hónap elsején azonban a Váci NKSE megtréfálta a debrecenieket, akik idegenben 39–34-re kaptak ki. Ezzel továbbra is az élen állnak, ám a második Kisvárda (amely egy mérkőzéssel többet játszott) egy pontra közelítette meg őket. A DVSC és a Kisvárda tehát négyes döntőt érő helyen áll, az említett Vác azonban szorosan ott robog a nyomukban, a várdaiakhoz képest kettővel több pontot veszítettek eddig.

Nyugaton

a Győri ETO fél lábbal már a Final Fourban érezheti magát,

tizennyolc bajnokijukból tizenhetet megnyertek, a másodikként érkező, másik tizennyolcszor pályára lépő Budaörsöt az őszi és az előrehozott tavaszi összecsapásukon is legyőzték. Az ETO-nak egyetlen pontot kell már csak szereznie a hátralevő négy mérkőzésén, hogy ott legyen a végjátékban. Reálisan már csak a harmadikként érkező NEKA érhet oda, a Budaörshöz képest öt ponttal lemaradva, de eggyel kevesebbet játszva érkeznek.

Az U18-as bajnokságban is a DVSC vezet keleten, míg a második helyért rangadót játszott pár nappal ezelőtt a Vasas SC és a Ferencváros, amit az utóbbi idegenben nyert meg két góllal, így négy ponttal elhúzott a harmadik angyalföldi együttestől. Nyugaton hasonló a helyzet a korosztályban, mint az U20-asoknál: a Győri ETO vezet, a Budaörs a második, míg a Kozármisleny az utóbbihoz képest hat ponttal lemaradva, de egy meccsel kevesebbet játszva harmadik.

Az U16-os bajnokságban eltérő lebonyolítással versenyeznek a csapatok, nemrégiben kialakult a Kelet- és a Nyugat-csoport alapszakasza alapján a felső- és az alsóház; előbbiben a Győri ETO vezet, két ponttal lemaradva követi a DVSC, a harmadik pedig a Szombathelyi KKA.

