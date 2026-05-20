Birkózás: az U17-esek után az U15-ösökön van a sor a korosztályos Eb-n

Alig, hogy véget ért az U17-es birkózók Eb-je a bulgáriai Szamokovban, ugyanott U15-ösök folytatják a sort a saját korosztályos Európa-bajnokságukkal. A szerdától vasárnapig tartó serdülő-kontinensviadalon mindhárom fogásnemben tíz-tíz versenyzőnek szurkolhatunk.

A legvérmesebb reményeink kötöttfogásban, illetve a női szakágban lehetnek.

A lányoknál például Jung Zsófia (66 kg) is indul, akit a tavalyi U15-ös Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett.

Az idén az U15-ös válogatóversenyek mellett az U17-es válogatókat is megnyerte a 69 kilósok között. A Croatia Openen, Tallin Openen és a romániai UWW-versenyen is első lett az U17-eseknél. Az 54 kilósok között szereplő Molnár Tamara szintén sokra hivatott lehet, miután 2025-ben az ötödik helyen végzett az Európa-bajnokságon, az idei válogatókat pedig nagy fölénnyel nyerte.

Jung Zsófia két éve bronz-, tavaly ezüstérmet nyert az U15-ös Eb-n Forrás: MBSZ

A kötöttfogású fiúknál Olasz Vencel (48 kg) hasonlóan ötödikként zárt a tavalyi Eb-n (akkor még csak 13 esztendősen), míg most akár a dobogós helyezésekre is esélyes lehet.

Ami összességében a dobogós reményeket illeti: az alapvető célkitűzés három-négy érem lehet a magyar küldöttség számára. (A magyar csapat egy évvel ezelőtt négy éremmel, egy arannyal és három ezüsttel zárta a serdülő Eb-t.)

A szakági szövetségi edzők így nyilatkoztak a felkészülésről, illetve a várakozásokról.

Szerdán a kötöttfogásúak kezdenek, csütörtökön már a lányok is szőnyegre lépnek, péntektől pedig a szabadfogásúakat is láthatjuk már versenyezni.

U15-ÖS EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZAMOKOV

A magyar válogatott tagjai:

Kötöttfogás:

Kis Gergő (38 kg), Juhász Bendegúz (41 kg), Végh Elián (44 kg), Olasz Vencel (48 kg), Csépány Gergely (52 kg), Szanati Máté (57 kg), Hluskó István (62 kg), Gerhauser Vilmos (68 kg), Zoltai Alex (75 kg), Cservenák Gergely (85 kg)



Leány birkózás:

Garai Hargita (33 kg), Nagy Viktória (36 kg), Máté Szofia (39 kg), Bogdán Zsófia (42 kg), Nagy Nóra (46 kg), Köblő Réka (50 kg), Molnár Tamara (54 kg), Oláh Jázmin (58 kg), Szankó Szonja (62 kg), Jung Zsófia (66 kg)



Szabadfogás:

Horváth János (38 kg), Mészáros György (41 kg), Máté Tamás (44 kg), Horváth Lóránt (48 kg), Koch Máté (52 kg), Rafael Sándor (57 kg), Darvas Krisztián (62 kg), Koleszár Ármin (68 kg), Szőri Marcell (75 kg), Agij Mihály (85 kg)

