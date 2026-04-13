Asztalitenisz: Varga Botond és Dohóczki Nóra nyerte az U19-es ob-t

Péntektől vasárnapig Kiskunmajsa adott otthont az utánpótláskorú asztaliteniszezők idei országos bajnokságának, amelyen négy korosztályban (U19, U15, U13, U11) összesen 14 versenyszámban hirdettek győztest.

Az első napon az U19-esek küzdelmeivel indult az ob programja. Egyesben a fiúk versengésében a hazai felnőttranglista negyedik helyén álló

Varga Botond örülhetett a legvégén, aki szettveszteség nélkül jutott el a döntőig, ahol aztán 3:2-re verte Kizakisz Georgiosz Nikolaoszt.

Az egyesben begyűjtött ezüst után a szekszárdi fiatalnak a párosban viszont összejött a győzelem a szombathelyi Poór Balázs oldalán.

A lányok viadalán a harmadik kiemelt Dohóczki Nóra nyert, a fináléban öt játszmában felülmúlva Barcsai Sophie-t.

Párosban Pascui Nicoleta és Pétery Johanna diadalmaskodott, vegyes párosban pedig Gergely Márk és Nagy Judit kaparintotta meg az elsőséget.

Dohóczki Nóra nyert egyesben az U19-es leány ob-n Forrás: Kiskunmajsai Asztalitenisz Club

A második napon az ifjúságiak után a serdülők, vagyis az U15-ösök következtek. A fiatalabbaknál mindkét egyes számban érvényesült a papírforma, tehát az első kiemelt, a hazai korosztályos ranglista éllovasa állhatott a dobogó legfelső fokára:

a fiúknál Zubor Péter, a lányoknál Fegyver Zsófia érdemelte ki az aranyat.

Az ezüstérem Zsigmond Simon és Vass Borbála nyakába került.

Zubor Péter nem talált legyőzőre egyesben az U15-ös ob-n Forrás: Kiskunmajsai Asztalitenisz Club

Zubor duplázott vegyes párosban, méghozzá Ivanics Izabellel közösen. Fiú párosban a Károly Mátyás, Váry Zsombor kettős, míg a lányok hasonló versenyében a Váradi Emma, Vass Borbála duó győzött.

Az utolsó játéknapon az U13-as korosztályban Pálos Erik és Varga Hanna, míg az U11-eseknél Nemes Ábel és SivadoArabella ünnepelhetett bajnoki címet.

Fegyver Zsófia nyert az U15-ös leány ob-n Forrás: Kiskunmajsai Asztalitenisz Club

A 2026-OS UTÁNPÓTLÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉRMESEI (KISKUNMAJSA)

U19-ES KOROSZÁLY:

Fiú egyes:

1. Varga Botond Zoltán (High Life SE)

2. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz (Yorgos SE)

3. Kovács Tamás (Nyírbátori ASE) és Gergely Márk (Szombathelyi AK)



Leány egyes:

1. Dohoczki Nóra (Budaörsi Sport Club)

2. Barcsai Sophie (Budapesti Erdért SE)

3. Nagy Judit Dóra (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club) és Molnár Kendra Mira (Budaörsi Sport Club)



Fiú páros:

1. Kizakisz Georgiosz Nikolaosz (Yorgos SE), Poór Balázs (Szombathelyi AK)

2. Cseri Ádám (DVTK SE), Lei Balázs (Honvéd Szondi György SE)

3. Gergely Márk (Szombathelyi AK), Szabó Lénárd (Honvéd Szondi György SE) és Arany Borisz, Stefán Bence (BVSC-Zugló)



Leány páros:

1. Pascui Nicoleta (Pingpongozz Velünk SE) – Pétery Johanna (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club)

2. Nagy Judit Dóra – Nagy Rebeka Fanni (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club)

3. Bender Borostyán (VSE Dunakeszi) – György Nikolett (Debreceni Asztalitenisz Klub) és Barcsai Sophie (Budapesti Erdért SE) – Dohoczki Nóra (Budaörsi Sport Club)



Vegyes páros:

1. Gergely Márk (Szombathelyi AK), Nagy Judit Dóra (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club)

2. Szabó Lénárd (Honvéd Szondi György SE), Nagy Rebeka Fanni Dóra (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club)

3. Fegyver Zsombor (BVSC-Zugló), Pétery Johanna Dóra (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club) és Stefán Bence – Szűcs Natália (BVSC-Zugló)



U15-ÖS KOROSZTÁLY:

Fiú egyes:

1. Zubor Péter (BVSC-Zugló)

2. Zsigmond Simon (Ceglédi VSE)

3. Károly Mátyás (Budaörsi SC) és Váry Zsombor (BVSC-Zugló)



Fiú páros:

1. Károly Mátyás (Budaörsi SC), Váry Zsombor (BVSC-Zugló)

2. Kázmács Bence (Ajkai SE), Tokai Ádám (Debreceni AK)

3. Zsigmond Simon (Ceglédi VSE), Zubor Péter (BVSC-Zugló) és Nyírő Levente (Waldorfia Sport Kör), Szobosztlay András (BVSC-Zugló)



Leány egyes:

1. Fegyver Zsófia (ATSK Szeged)

2. Vass Borbála (Szombathelyi AK)

3. Baranyai Júlia (Szombathelyi AK) és Ivanics Izabell (Pingpongozz Velünk SE)



Leány páros:

1. Váradi Emma (Dunaharaszti MTK), Vass Borbála (Szombathelyi AK)

2. Fegyver Zsófia (ATSK Szeged), Ivanics Izabell (Pingpongozz Velünk SE)

3. Galamb Nóra (Kecskeméti Nonprofit Kft), Kakas Hanna (Honvéd Szondi György SE) és Baranyai Júlia (Szombathelyi AK), Péntek Kincső (TURRIS SE Sopron)



Vegyes páros:

1. Zubor Péter (BVSC-Zugló), Ivanics Izabell (Pingpongozz Velünk SE)

2. Zsigmond Simon (Ceglédi VSE), Fegyver Zsófia (ATSK Szeged)

3. Váry Zsombor (BVSC-Zugló), Baranyai Júlia (Szombathelyi AK) és Tokai Ádám, Zsupos Hanga (Debreceni AK)



U13-AS KOROSZTÁLY:

Fiú egyes:

1. Pálos Erik (Mohácsi TE 1888)

2. Kiss Péter Dávid (Ceglédi VSE)

3. Gilicz Bálint (TURRIS SE Sopron) és Péntek Gábor Levente (TURRIS SE Sopron)



Leány egyes:

1. Varga Hanna (Ambrus AA)

2. Tyukodi Regina (Nyírbátori ASE)

3. Sivado Arabella (Nyírbátori ASE) és Laczkó Dorina (SZERVA ASE)



U11-ES KOROSZTÁLY:

Fiú egyes:

1. Nemes Ábel (Celldömölki VVSE)

2. Tóth Olivér (Celldömölki VVSE)

3. Hajdu-Gregor Barnabás (Budakörnyéki SE) és Raffensperger Máté (TURRIS SE Sopron)



Leány egyes:

1. Sivado Arabella (Nyírbátori ASE)

2. Ifj. Fatyol Hanna (Nyírbátori ASE)

3. Kópis Hanna (BVSC-Zugló) és Holló Lizi (Jászkun Volán SC)

(Kiemelt képen: az U19-es országos bajnokság fiú egyéni versenyének dobogósai Forrás: Kiskunmajsai Asztalitenisz Club)