Nemzeti Sportrádió

Rabb Benedek: Olyan nincs, hogy nem a győzelem a cél

B. Z. utanpotlassport.hu
2026.03.28. 18:44
Címkék
vízilabda Rabb Benedek utánpótlássport KSI Utánpótlássport.hu
A KSI 18 éves korosztályos válogatott vízilabdázója, Rabb Benedek az ob I-ben és az ifjúsági bajnokságban is igyekszik folyamatosan a legjobbját nyújtani.

A férfi vízilabda ob I alsóházának péntek esti mérkőzésén az UVSE házigazdaként 14–12-re győzte le a KSI-t. Mindkét együttesben ezúttal is számos utánpótláskorú játékos bizonyíthatott, a Vincze Balázs által irányított UVSE-ben öt ifjúsági pólós volt a meccskeretben, a Horváth János vezette KSI-ben nyolc olyan ígéret kapott lehetőséget, aki még a korosztályos bajnokságban is érdekelt. A sportiskolások közül az egyik ilyen a 18. születésnapját március közepén ünneplő Rabb Benedek, aki az alsóházi küzdelmekben kiemelkedően teljesít. A csapata a négy forduló alatt két győzelmet és két kétgólos vereséget könyvelhetett el, Rabb ezeken a találkozókon összesen tizenkét gólt lőtt. Legutóbb az UVSE-nek kettőt.

„Remek hangulatú, jó meccset játszottunk az UVSE-vel, de természetesen fájó a vereség, mert összességében egyenrangú ellenfelek voltunk – mondja Rabb Benedek. – 

Az alapszakaszban még a tapasztalatszerzés, gyakorlás volt az elsődleges célunk, de mostanra összeértünk annyira, hogy mindenkivel meccsben vagyunk az alsóházban és szeretnénk bennmaradni az első osztályban.”

A KSI az előző évadot a második vonalban töltötte, így Rabb számára is ez az első szezon, amikor folyamatos lehetőséghez jut a felnőttélvonalban.

Az ob I más világ, és amikor az alapszakaszban találkoztunk a topcsapatokkal akkor testközelből tapasztaltuk meg, hogy mennyi mindenben van még lemaradásunk. De a jó ellenfelektől sokat lehet tanulni és a játék minden elemében el tudunk tőlük lesni olyan dolgokat, amelyeket később mi is beépíthetünk. Természetesen tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de

Nem mehetünk úgy be a vízbe, hogy nem a győzelem célunk, még ha  előzetesen jóval esélytelenebbek is vagyunk.”

Rabb Benedek Fotó: Palágyi Barbara

A KSI az ifjúsági bajnokságban a legjobbak közé tartozik, és minden évben a legfényesebb éremért száll harcba. Nincs ez másként ebben az idényben sem.

Az ifjúsági mezőny kiélezett, öt-hat olyan csapat is van, amely akár az első helyet is megszerezheti a bajnokság végi nyolcas döntőben. Viszont én most nagyon bizakodó vagyok. Az előző évadban a 2006-os születésűek is játszhattak még, nálunk ebből nagyon kevés volt, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idei lehet az az év, amikor a legnagyobb esélyünk lesz az aranyra. Mindent beleteszünk a munkába, egységesek vagyunk és azt szeretnénk, hogy a végén együtt örüljünk a sikernek.”

Rabb az idén az U18-as válogatottat erősíti. Amennyiben kiharcolja a helyét a keretben, akkor az idén világbajnokság vár a korosztályos nemzeti együttessel. Két éve az U16-osokkal vb-bronzérmes lett Máltán, ahol a torna MVP-jének is megválasztották, 2023-ban Montenegróban U15-ös Eb-t nyert. A szakemberek hasonlóan sikeres sportpályafutást jósolnak neki, mint a kardvívóként remeklő bátyjának, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok Rabb Krisztiánnak.

jövőhéten is találkozunk összetartáson, és már készülünk a világbajnokságra. Kovács Róbert személyében nagyon jó edzőnk is van, így minden adott, hogy maradandót alkossunk ebben az évben.”

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek Fotó: Palágyi Barbara)

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

A férfiaknál is négy között a BVSC az Eurokupában

Vízilabda
18 perce

Női vízilabda Ek: kettős győzelemmel elődöntős a BVSC

Vízilabda
2 órája

Köstner Vilmos: 48 éve ugyanúgy szeretem a kézilabdát

Utánpótlássport
2 órája

Kézilabda: a tesztelés időszaka a serdülő fiúválogatottnál

Utánpótlássport
12 órája

Kézilabda: kezdődik az ifjúsági BL, öt magyar csapattal

Utánpótlássport
Tegnap, 16:07

Kosárlabda: Lép Izabella nagy fejlődésen ment keresztül az NB I-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Hoki: Ványolos Márk csúcsformáját hozta az U18-as osztrák rájátszásban

Utánpótlássport
2026.03.26. 16:13

Riba Ferenc: A fő feladat, hogy vigyázzak a tanítványomra

Utánpótlássport
2026.03.26. 08:53
Ezek is érdekelhetik