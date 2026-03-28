Rabb Benedek: Olyan nincs, hogy nem a győzelem a cél

A férfi vízilabda ob I alsóházának péntek esti mérkőzésén az UVSE házigazdaként 14–12-re győzte le a KSI-t. Mindkét együttesben ezúttal is számos utánpótláskorú játékos bizonyíthatott, a Vincze Balázs által irányított UVSE-ben öt ifjúsági pólós volt a meccskeretben, a Horváth János vezette KSI-ben nyolc olyan ígéret kapott lehetőséget, aki még a korosztályos bajnokságban is érdekelt. A sportiskolások közül az egyik ilyen a 18. születésnapját március közepén ünneplő Rabb Benedek, aki az alsóházi küzdelmekben kiemelkedően teljesít. A csapata a négy forduló alatt két győzelmet és két kétgólos vereséget könyvelhetett el, Rabb ezeken a találkozókon összesen tizenkét gólt lőtt. Legutóbb az UVSE-nek kettőt.

„Remek hangulatú, jó meccset játszottunk az UVSE-vel, de természetesen fájó a vereség, mert összességében egyenrangú ellenfelek voltunk – mondja Rabb Benedek. –

Számunkra az ob I-es mérkőzések rendkívül értékesek, hiszen a fiatal játékosaink ezeken a meccseken tudnak a legtöbbet fejlődni.

Az alapszakaszban még a tapasztalatszerzés, gyakorlás volt az elsődleges célunk, de mostanra összeértünk annyira, hogy mindenkivel meccsben vagyunk az alsóházban és szeretnénk bennmaradni az első osztályban.”

A KSI az előző évadot a második vonalban töltötte, így Rabb számára is ez az első szezon, amikor folyamatos lehetőséghez jut a felnőttélvonalban.

„Az ob I más világ, és amikor az alapszakaszban találkoztunk a topcsapatokkal akkor testközelből tapasztaltuk meg, hogy mennyi mindenben van még lemaradásunk. De a jó ellenfelektől sokat lehet tanulni és a játék minden elemében el tudunk tőlük lesni olyan dolgokat, amelyeket később mi is beépíthetünk. Természetesen tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de

én minden meccs előtt azt mondom, hogy nyerjük meg.

Nem mehetünk úgy be a vízbe, hogy nem a győzelem célunk, még ha előzetesen jóval esélytelenebbek is vagyunk.”

Rabb Benedek Fotó: Palágyi Barbara

A KSI az ifjúsági bajnokságban a legjobbak közé tartozik, és minden évben a legfényesebb éremért száll harcba. Nincs ez másként ebben az idényben sem.

„Az ifjúsági mezőny kiélezett, öt-hat olyan csapat is van, amely akár az első helyet is megszerezheti a bajnokság végi nyolcas döntőben. Viszont én most nagyon bizakodó vagyok. Az előző évadban a 2006-os születésűek is játszhattak még, nálunk ebből nagyon kevés volt, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idei lehet az az év, amikor a legnagyobb esélyünk lesz az aranyra. Mindent beleteszünk a munkába, egységesek vagyunk és azt szeretnénk, hogy a végén együtt örüljünk a sikernek.”

Rabb az idén az U18-as válogatottat erősíti. Amennyiben kiharcolja a helyét a keretben, akkor az idén világbajnokság vár a korosztályos nemzeti együttessel. Két éve az U16-osokkal vb-bronzérmes lett Máltán, ahol a torna MVP-jének is megválasztották, 2023-ban Montenegróban U15-ös Eb-t nyert. A szakemberek hasonlóan sikeres sportpályafutást jósolnak neki, mint a kardvívóként remeklő bátyjának, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok Rabb Krisztiánnak.

Az U18-as válogatottban szerintem szuper csapatunk lesz,

jövőhéten is találkozunk összetartáson, és már készülünk a világbajnokságra. Kovács Róbert személyében nagyon jó edzőnk is van, így minden adott, hogy maradandót alkossunk ebben az évben.”

