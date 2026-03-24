Labdarúgás: egyszerre két U19-es Eb selejtezője kezdődik szerdán

Az U19-es futballválogatott Olaszországban játssza az Európa-bajnoki selejtező elitkörét. A Calabria régióban – Catanzaróban és Cosenzában – rendezendő mini tornán szerdán 17 órakor a házigazdákkal, szombaton 12-kor a törökökkel, a jövő hét keddjén délután 3-tól pedig a szlovákokkal mérkőzik meg Kemenes Szabolcs szövetségi edző válogatottja.

A csapat a selejtező első körében elérte a célját, igaz, kevésen múlt, hogy kudarccal záruljon a novemberi, Magyarországon rendezett torna. A válogatott az első meccsen ikszelt Bulgáriával (1–1), a másodikon 3–0-ra legyőzte a Feröer-szigetek csapatát, az utolsó találkozón pedig 2–1-re kikapott Franciaországtól. A franciák továbbmentek, a második helyen azonban pontegyenlőség alakult ki a magyarok és a bolgárok között, sőt a két együttes gólkülönbsége is megegyezett, mi több, még a szerzett és a kapott gólok száma is azonos volt. A lefújás után sokan elkezdték bújni az UEFA ilyen esetekre vonatkozó szabályzatát, és kiderült, hogy a rendelkezés a kevesebb büntetőlapot kapó együttest részesíti előnyben. A mieink öt, a bolgárok viszont hat sárgát szedtek össze a három mérkőzésen, így

Kemenesék ünnepelhettek, és készülhettek a márciusi elitkörre.

Egy sárga lapon múlt a továbbjutás Forrás: MLSZ

A walesi kontinensviadalon csak a csoportelső lehet ott, tehát hatalmas bravúr kell a magyar fiataloktól Olaszországban ahhoz, hogy 2014 után (amikor hazánk volt a rendező) ismét ott lehessenek az Eb-n – a kvalifikáció legutóbb 2008-ban sikerült ebben a korosztályban. A hazánkkal szomszédos országok közül az elmúlt tíz évben – Szlovéniát leszámítva – legalább egyszer valamennyi csapat kijutott az Eb-re.

A mostani selejtezőcsoport válogatottjainak legutóbbi kiemelkedő szereplései így mutatnak: az olaszok 2023-ban megnyerték az Eb-t, a törökök 2004-ben ezüstérmet szereztek, a magyar válogatott 2008-ban vehetett át bronzérmet, míg a szlovákok 2002-ben lettek harmadikok.

Az U19-es válogatott elitkörös programja:



Március 25., szerda, 17:00, Catanzaro (Olaszország): Magyarország–Olaszország

Március 28., szombat, 12:00, Cosenza (Olaszország): Magyarország–Törökország

Március 31., kedd, 15:00, Cosenza (Olaszország): Magyarország–Szlovákia



Az U19-es válogatott kerete:



Kapusok: Bozó Mirkó (Puskás Akadémia), Kocsis Botond (Kolorcity Kazincbarcika SC), Tompa Ákos (Real Sociedad).

Védők: Bolgár Botond (Kecskeméti TE), Kugyela Zalán (Torino), Mona Árpád (Karcag), Pál Barna (Puskás Akadémia), Szakos Bence (DVTK), Tercza Gergő (DVSC), Vitályos Viktor (MTK Budapest).

Középpályások: Décsy Ádám (ETO FC), Hős Zsombor (Vasas FC), Madarász Ádám (FTC), Németh Hunor (MTK Budapest), Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár).

Támadók: Bodnar Simón (Independiente), Egri Imre (DVSC), Ghiani Giorgio (Nijmegen), Kovács Bendegúz (AZ), Mondovics Kevin (Puskás Akadémia), Myrtaj Leon (Tottenham), Patai Dávid (DVSC), Szép Márton (ETO FC).

Az UEFA az elmúlt években átalakította a korosztályos válogatottak versenyrendszerét, és fokozatosan kivezette a korábbi elitkörös selejtezőket, helyettük A- és B-ligába rendezi a csapatokat. Az utolsó „áldozat” az U19-es fiúk sorozata, amelyben az idén utolsó alkalommal játszanak elitkört.

A 2027-es U19-es Európa-bajnokságra már az új lebonyolítás szerint kvalifikálhatnak a csapatok,

a selejtezősorozatban kettő helyett három kör vár a válogatottakra. Az elsőt éppen szerdán kezdik, amelyen a jelenleg még U18-as csapatok vesznek részt.

Gerliczki Máté (szemben), az U18-as válogatott szövetéségi edzője Forrás: MLSZ)

A magyarok az A-ligában kezdhetik meg a szereplésüket, a svájci Carouge és Vevey városában rendezendő mini tornán a házigazdák mellett Franciaországgal és Walesszel csapnak össze. Az együttes irányítását Gerliczki Máté vette át, aki az U21-es válogatott élére került Németh Antalt váltotta.

Az U18-as válogatott selejtezős programja:



Március 25., szerda, 17:00, Carouge (Svájc): Magyarország–Svájc

Március 28., szombat, 12:00, Carouge (Svájc): Magyarország–Franciaország

Március 31., kedd, 17:30, Vevey (Svájc): Magyarország–Wales



Az U18-as válogatott bő kerete:



Kapusok: Baranyi Zétény (FTC), Esery Desmond (Tiszakécske), Szentmihályi Ádám (UTE).

Védők: Asztalos Noel (DVSC), Balázs Teó (Honvéd), Csóka Gergely (MTK), Lakatos Kristóf (Puskás Akadémia), Milicz Péter (Honvéd), Sánta Milán (DVSC), Szebellédi Bátor (MTK), Ujváry Ferenc (Honvéd).

Középpályások: Palkó Áron (UTE), Rab Bence (Vasas), Riba Zsombor (Charleroi), Tóth Dániel (Samorin), Varga Zsombor (Puskás Akadémia), Zubor Ádám (MTK).

Támadók: Bősze Levente (Como), Büki Szabolcs (Stabaek), Gólik Benjámin (FTC), Magyarics Erik (Puskás Akadémia), Nyers Ádám (Honvéd), Vörös Barna (Mezőkövesd).

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)