Nemzeti Sportrádió

Floorball: szerdán rajtol az U19-es lányok vb-je

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.05.05. 14:37
null
Címkék
floorball utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U19-es leány floorballválogatott szerdától Olaszországban vesz részt világbajnokságon.

Szerdától az olaszországi Lignanóban és Latisanában rendezik meg az U19-es leány floorball-világbajnokságot, melyre a magyar válogatott sorozatban harmadszor jutott ki – tájékoztat a hazai szövetségi portál. A magyar csapat 2022-ben a 10., 2024-ben a 14. helyen végzett.

A mieink a D-csoportban kaptak helyet Szingapúr, Lettország és Ausztrália mellett.

A beszámoló megjegyzi, a selejtező óta hasznos összetartásokat szerveztek a magyarok, ugyanakkor a héten zajló érettségi miatt vannak, akik később csatlakoznak a csapathoz.

A lányok szerdán a szingapúriak ellen kezdik a vb-t.

A magyar vb-keret Forrás: hunfloorball.hu

U19-es leány-világbajnokság, Ligano Sabbiadoro és Latisana
A-csoport: Svédország (világranglista-1.), Finnország (2.), Norvégia (8.), Lengyelország (6.)
B-csoport: Svájc (4.), Csehország (3.), Szlovákia (5.), Dánia (7.)
C-csoport: Németország (10.), Olaszország (12.), Japán (25.), Kanada (16.)
D-csoport: Szingapúr (11.), Lettország (9.), Ausztrália (15.), MAGYARORSZÁG (14.)
A magyar válogatott programja
Szerda, 13.00: MAGYARORSZÁG–Szingapúr
Csütörtök, 10.00: MAGYARORSZÁG–Ausztrália
Péntek, 13.00: MAGYARORSZÁG–Lettország
Szombat, vasárnap: keresztjáték, helyosztók

(Kiemelt fotó: Niklas Juli/IFF)

 

floorball utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: harmincöt fiatal játszott az NB I 32. fordulójában

Utánpótlássport
9 órája

Labdarúgás: háromnapos edzőtábort tart az U20-as válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 16:50

A jövő sztárjai: Horváth Lotti, Kovács Attila

Utánpótlássport
Tegnap, 8:58

Kézilabda: két hely még kiadó a fiúbajnokságok négyes döntőiben

Utánpótlássport
2026.05.03. 16:07

Vízilabda: az Eger, a Szeged és a BVSC is rendez döntőt a fiúknak

Utánpótlássport
2026.05.03. 14:22

Jégkorong: eredményes szezonon van túl a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2026.05.02. 17:14

Kézilabda: Juhász-Tóth Zalán álma a veszprémi első csapat

Utánpótlássport
2026.05.02. 09:01

Sobotkáné Fábián Éva: A mérhető és a nem mérhető eredmény is számít

Utánpótlássport
2026.05.01. 18:21
Ezek is érdekelhetik