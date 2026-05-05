Floorball: szerdán rajtol az U19-es lányok vb-je

Szerdától az olaszországi Lignanóban és Latisanában rendezik meg az U19-es leány floorball-világbajnokságot, melyre a magyar válogatott sorozatban harmadszor jutott ki – tájékoztat a hazai szövetségi portál. A magyar csapat 2022-ben a 10., 2024-ben a 14. helyen végzett.

A mieink a D-csoportban kaptak helyet Szingapúr, Lettország és Ausztrália mellett.

A beszámoló megjegyzi, a selejtező óta hasznos összetartásokat szerveztek a magyarok, ugyanakkor a héten zajló érettségi miatt vannak, akik később csatlakoznak a csapathoz.

A lányok szerdán a szingapúriak ellen kezdik a vb-t.

A magyar vb-keret

U19-es leány-világbajnokság, Ligano Sabbiadoro és Latisana

A-csoport: Svédország (világranglista-1.), Finnország (2.), Norvégia (8.), Lengyelország (6.)

B-csoport: Svájc (4.), Csehország (3.), Szlovákia (5.), Dánia (7.)

C-csoport: Németország (10.), Olaszország (12.), Japán (25.), Kanada (16.)

D-csoport: Szingapúr (11.), Lettország (9.), Ausztrália (15.), MAGYARORSZÁG (14.)

A magyar válogatott programja

Szerda, 13.00: MAGYARORSZÁG–Szingapúr

Csütörtök, 10.00: MAGYARORSZÁG–Ausztrália

Péntek, 13.00: MAGYARORSZÁG–Lettország

Szombat, vasárnap: keresztjáték, helyosztók

