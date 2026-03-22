Jégkorong: ezüstérmes az Újpest az U18-as osztrák bajnokságban

Nemzeti Sportrádió

NB I

H. B. utanpotlassport.hu
2026.03.22. 20:41
Címkék
U18-as osztrák bajnokság jégkorong utánpótlás utánpótlássport Újpesti Jégkorong Akadémia
Négy meccsig tartó párharcban az Újpest vereséget szenvedett a Salzburgtól az U18-as osztrák jégkorongbajnokság döntőjében, így ezüstérmesként zárta a rájátszást.

Felvette a versenyt az Újpesti Jégkorong Akadémia a Salzburggal, de végül érvényesült a papírforma a Red Bull-csapat javára az U18-as osztrák bajnokság fináléjában. A döntőt megelőzően a Salzburg mindössze egyetlen egyszer kapott ki a szezonban, így a lila-fehéreknek igencsak fel volt adva a lecke az aranycsatában. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban az osztrákok nyerték az első két ausztriai meccset, előbb 3–0-ra, majd 5–2-re.

Szombaton jött a harmadik felvonás Újpesten, ahol

aztán összejött a bravúrsiker Virág Csaba tanítványainak, akik hosszabbbítás után 3–2-re nyertek, méghozzá Ványolos Márk győztes góljával.

Vasárnap azonban már nem sikerült megismételni az előző napi kiváló teljesítményt, a Red Bull Salzburg 4–0-s diadallal húzta be a bajnoki címet, míg

legjobb magyar csapatként az Újpest ezüstérmesként fejezte be az évadot.

Az Újpest második lett az U18-as osztrák rájátszásban Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

Az újpestiek vezetőedzője, Virág Csaba így értékelt a finálét követően:

Ezzel párhuzamosan U20-as osztrák bajnokságban is az Újpest jutott a legmesszebb a magyar klubok közül. Árkovics Bálint együttese a Klagenfurttal szemben ötmeccses párharcban elbukott elődöntő után a bronzéremért játszhatott a grazi Eishockey Akademie Steiermark ellen. A harmadik helyért zajló kétmérkőzéses ütközet (mindkettőt Grazban játszották) első felvonásán 3–2-re győzött az osztrák csapat, majd a másodikon 2–2-re végeztek a felek, így összesítésben 5–4-re a Graz bizonyult jobbnak,

az újpesti ifiknek pedig be kellett érniük a negyedik hellyel.

Mindeközben az U16-os magyar bajnokságban is kialakult a döntő párosítása, miután a mostani hétvégén befejeződtek az elődöntős küzdelmek. Az egyik ágon a Budapest Jégkorong Akadémia 3–1-re verte a FEHA19-et, míg a másik párharcban az ötödik meccs döntött a címvédő Újpest és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia között. A vasárnapi, sorsdöntő összecsapáson 2–0-ra győztek az erdélyiek,

ezzel eldőlt, hogy BJA–SZJA finálét rendeznek a serdülőkorosztályban.

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)

