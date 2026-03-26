Hoki: Ványolos Márk csúcsformáját hozta az U18-as osztrák rájátszásban

Mint arról beszámoltunk, ezüstérmesként zárta a szezont az Újpesti Jégkorong Akadémia U18-as csapata az osztrák korosztályos bajnokság rájátszásában. Virág Csaba együttese a fináléban igyekezett megnehezíteni a papíron jóval esélyesebb Red Bull Salzburg dolgát, de végül érvényesült a papírforma, az osztrákok – akik mindössze két meccsen kaptak ki az évadban – végül 3–1-re jobbnak bizonyultak a döntős párharcban. A legjobb magyar csapatként második helyen végző negyedik kerületiek az elveszített aranycsata ellenére is rendkívül sikeres idényen vannak túl. A negyeddöntőben a Vienna Capitals (2–0), míg az elődöntőben az olasz Alps Ice Academy gárdáját verték meggyőző teljesítménnyel (3–1).

Az újpesti ifik legjobbjaként Ványolos Márk is oroszlánrészt vállalt a remek szereplésben.

A 2008-as születésű csatár tíz meccsen kilenc gólt lőtt és négy gólpasszt is kiosztott a playoffban,

ezzel egyébként holtversenyben az első helyen végzett a rájátszásbeli góllövőlistán.

Nyilván, az elveszített döntő utáni pillanatokban még kicsit csalódottak voltunk, de így néhány nap múltán egyre inkább megszépül ez az ezüstérem

– mondta Ványolos az Utánpótlássportnak. – Különösképpen, ha figyelembe vesszük, hogy honnan indultunk, ugyanis az ősszel elég nyögvenyelősen kezdte a csapat a bajnokságot, az alapszakaszban ott volt a veszélye annak is, hogy leesünk az alsóházba, de aztán kikeveredtünk a hullámvölgyből, és a középszakasz második felétől már egyre jobban teljesítettünk,

majd a rájátszásra igazán összeszedtük magunkat minden téren, mind játékban, mind csapatkohézióban.

A negyed- és az elődöntőben is nagyon egyben voltunk, összeállt a játékunk, hatékonyan hokiztunk, és érződött minden játékoson a jégen, hogy ott akar lenni a döntőben, a közös sikernek rendel alá mindent. A fináléban aztán szemben találtuk magunkat azzal a Salzburggal, amely addig mindössze egyetlen vereséget szenvedett, és lényegében egész szezonban kiemelkedett a mezőnyből.

Próbáltuk minél inkább megszorongatni őket, felvenni velük a versenyt, és lehetőleg borsot törni az orruk alá, ami a harmadik meccsen hazai pályán össze is jött,

de összesítésben sajnos érvényesült a papírforma. Megérdemelten nyertek, viszont nem adtuk könnyen magunkat, keményen küzdöttünk és megharcoltunk velük mind a négy meccsen. Az első két idegenbeli meccs egyaránt kiélezett csatát hozott, meg is voltak a helyzeteink, de nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, illetve a második találkozón a rosszkor jött kiállításokkal is pluszban megnehezítettük a saját dolgunkat. Volt keresnivalónk mindkét mérkőzésen, de végül 0–2-vel tértünk haza az otthoni folytatásra. A harmadik összecsapáson – amelyet nem az akadémián, hanem már a Megyeri úti nagycsarnokban játszhattunk – az életben maradásért küzdöttünk, és nagy csatában sikerült is szépítenünk."

Ványolos Márk a döntő lefújása után még nem igazán tudott örülni az ezüstéremnek Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

Az említett harmadik meccsen 2–1-es hátrányban fordult rá a harmadik harmadra az Újpest, majd a végjátékban Ványolos megszerezte az egyenlítő találatot, a hosszabbításban pedig a győztes gól is az ő nevéhez fűződött.

„Igencsak emlékezetesre sikerült az a fordítás, tényleg fantasztikus volt az egész atmoszféra, viszonylag sokan is jöttek ki nekünk szurkolni.

Életem legjobb hokis élményeként marad meg a meccs, iszonyatosan akartunk nyerni, mindvégig biztattuk egymást, csak mentünk előre, és belehajszoltuk egymást a győzelembe.

A másnapi negyedik felvonáson viszont sajnos már nem tudtuk megismételni ugyanezt a produkciót. Fejben nem voltunk elég élesek, mindjárt a második percben kaptunk egy gólt, majd az első harmadban nem sokkal később még egyet, így 0–2-ről roppant nehéz helyzetben találtuk magunkat. Utána próbáltunk visszajönni, helyzetbe is kerültünk, de nem voltunk elég pontosak az ellenfél kapuja előtt, majd a Salzburg ilyenkor elszaladt a kontrákból, és rögtön megbüntették a hibáinkat a másik oldalon. Sajnos így nem tudtuk meghosszabbítani a párharcot, de összességében elégedettek lehetünk az ezüsttel, remek szezont zártunk, büszke vagyok az egész csapatra. Örülök, hogy a rájátszásban én is sokat hozzátehettem a sikerhez. Az alapszakaszban nem igazán akartak jönni a pontok, kicsit talán görcsössé is váltam emiatt, de a rájátszásra ezt sikerült levetkőznöm, csak szimplán próbáltam tenni a dolgom, jól játszani, és hál'istennek egyszer csak ez meghozta a gólokat és a gólpasszokat is."

Az ünneplés pillanatai a Salzburg elleni harmadik meccs megnyerése után Forrás: ÚJA

Mindeközben Ványolos Márknak az U20-as osztrák rájátszásban is jutott szerep: például a Salzburg elleni negyeddöntős párharc mindent eldöntő, ötödik meccsén – amely végül szétlövéssel dőlt el – ő lőtte be a továbbjutást érő büntetőt. Továbbá az évad korábbi szakaszában az Erste Ligában is debütálhatott.

A hét végén az U19-es Magyar-kupa négyes döntőjével zárul a klubszezon, amelynek szintén az Újpest lesz a fő esélyese. Ezután pedig jövő héttől Ványolosnak is már a világbajnokságra készülő U18-as válogatott edzőtáborában lesz jelenése.

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)