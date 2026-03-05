Kézilabda: győztek a junior lányok, ikszeltek a serdülők

Nemzeti Sportrádió

2026.03.05. 20:36
A junior és a serdülő leány kézilabda-válogatott is hazai környezetben játszott felkészülési meccset csütörtökön.

A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta junior női kézilabda-válogatott lejátszotta az első mérkőzését csütörtök este az inárcsi Négy Nemzet-tornán: a Bohus Beáta vezette csapat 35–30-ra győzte le a román együttest. A magyarok legeredményesebbje Keceli-Mészáros Renáta lett 8 góllal.

A serdülők eközben Gyálon edzőtáboroznak, ahol kétszer találkoznak Svájc csapatával. Az első mérkőzésen, csütörtök délután 25–25-ös döntetlen született; Tamás Patrícia a magyar válogatott legeredményesebbjeként 8 találattal zárt.

(Kiemelt képünkön: a junior női válogatott a tavalyi Eb-n Forrás: EHF, archív)

