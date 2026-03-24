A hónap utánpótlásedzője: Riba Ferenc kardvívótréneré a februári díj

A díj ötödik évadának hatodik kiírásában Nagy Zoltán tenisz-, Riba Ferenc vívó- és Somogyi Péter sportlövőedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a februári elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Vasas 68 éves kardvívóedzője vehette át.

Riba Ferenc 1969-ben az Újpesti Dózsában kezdett vívni kardozóként, 30 éves koráig versenyzett, aktív pályafutása végén a BVSC-ben is megfordult. Minden utánpótlás-korosztályban nyert egyéni magyar bajnoki címet, junior-világbajnokságról ötödik hellyel büszkélkedhet, a felnőttek között pedig csapatban érdemelt ki ob-aranyat. A pályafutása végén saját vállalkozásba kezdett, nem a sportágban dolgozott tovább, majd 49 esztendősen, 2007-ben tért vissza edzőként a pást mellé. Akkor Gárdos Gábor invitálta a BSE-be, a klubban gyermekcsoportokkal foglalkozott, miközben olyan legendás mesterektől tanulhatta a tréneri szakmát, mint Pézsa Tibor. A Vasasba 2012-ben került Szabó Bence felkérésére. A Riba által is felkészített két ígéret, Szatmári András és Csaba Bence 2013-ban már egymás ellen vívta a budapesti junior-világkupaverseny döntőjét. A szakember jelenleg is 30 fős, 7–10 éves gyerekek alkotta kezdőcsoporttal dolgozik, mellette már igen eredményes saját tanítványokat is edz. Érdekesség, hogy Bíró Huba 2024-ben ugyanúgy megnyerte a budapesti junior-vk-t, mint tizenegy évvel azelőtt Szatmári, és a köztes időszakban nem volt magyar győztes a hazai állomáson. Kivételesen reményteli tanítványa Komjáthy Boglárka, aki tavaly serdülőként nyert kadét Eb-bronzérmet, ebben az évadban pedig a juniorok között is felállhatott a világkupa-dobogó alsó fokára. Riba versenyzői az elmúlt évek során számos korosztályos országos bajnoki címet is nyertek.

Februárban Riba a korosztályban elsőéves tanítványa,

a 15 éves Komjáthy Boglárka a Tbilisziben rendezett kadét Európa-bajnokságon nagyszerű teljesítménnyel nyert aranyérmet.

Az egész versenynapon – az itthonról drukkoló edzője távollétében is – pazar megoldásokkal rukkolt ki, és magabiztosan menetelt előre. A sokra hivatott kardvívó a döntőig többek között a nagy esélyes olasz Moccit legyőzve jutott el, a fináléban pedig az ukrán Velicskót múlta felül 15:13-ra, így megérdemelt kontinensbajnoki szerzett. Boglárka az évadbeli szereplésével kivívta, hogy ott lehetett az idősebb korosztály, a juniorok Eb-jén is.

Riba Ferenc 2012 óta neveli a Vasas kardvívóit Fotó: Vasas Attila

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Vasas szakosztályának társelnöke, Boros György világbajnok kardozó, a piros-kékek szakosztály-igazgatója és Fodor Kende, a vívószövetség sportigazgatója méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a mester tanítványa, Komjáthy Boglárka is.

Csabai Edvin emlékeztetett rá, hogy a díj 2022 óta íródó történetének a mostani az ötvenedik átadóünnepsége, és

a vívósport adta a legtöbb kitüntetett szakembert.

Szász Emese kiemelte, hogy Riba teljes mértékben megtestesíti mindazt, amit a Vasas szakosztályában értéknek tekintenek. „Hatalmas a szíve, imádjuk őt éppúgy, ahogyan ő a tanítványait.

Mindig jó érzés belépni a terembe, ha ő is köztünk van.

Boros György felidézte, hogy volt olyan időszak, amikor Riba Ferenc nem gyerekcsoportokkal foglalkozott, de aztán visszatért a legfiatalabbakhoz, és hogy milyen jól tette, azt ez a mostani díj is igazolja. „Noha tetemes a korkülönbség közte és a tanítványai között, a generációs szakadék egy pillanatra sem jelentkezik az edzéseken vagy azokon kívül.”

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Fodor Kende, Komjáthy Boglárka, Riba Ferenc, Szász Emese, Boros György, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila

Fodor Kende a magyar kardvívás zászlóshajójának nevezte a Vasast, a brazíliai korosztályos világbajnokságra készülő Komjáthy Boglárka pedig köszönetet mondott edzőjének az elért sikerekért. „Öt éve kezdtük a közös munkát, és nagyon hamar kialakult az összehang. Ma már szinte belelátunk egymás gondolataiba, és Öcsi bácsinak hatalmas szerepe van az eredményeimben.”

A díjazott meghatottan nyilatkozott az elismerés átvételekor.

„Stadionnyi embernek egy életre elegendő lenne annyi elismerő szó, amennyit ezen az ünnepségen kaptam. Hálásan köszönöm a díjat mindenkinek, akinek része van benne, a klubomnak, a szövetségnek, a kuratóriumnak és persze elsősorban Boginak, aki idáig lökdösött a sikereivel. Összegzésül csak egyetlen mondat:

egy edző életében gyerekekkel foglalkozni a legnagyobb boldogság.

(Kiemelt képünkön: Riba Ferenc, a februári díj győztese Fotó: Vasas Attila)