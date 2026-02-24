Labdarúgás: csaknem 1400 fiatalperc az NB I 23. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonharmadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Nyíregyháza 2–2-es döntetlent játszott a Kisvárdával. A Spartacusban 9-9 percet játszott a két 20 éves futballista: Oláh Benjámin és Manner Balázs. A vendégcsapat kapuját a 20 esztendős Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip 60 percet volt pályán.

A Kazincbarcika 2–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen. A hazai együttesben a 20 éves Juhász István Bence állt a kapuban, valamint 76 percet szerepelt a 20 esztendős Klausz Milán és 14 percig bizonyíthatott a szintén 2005-ös születésű Major Marcell. A felcsúti alakulatban végig a pályán volt a 20 éves Markgráf Ákos, 67 percet játszott a 18 esztendős Mondovics Kevin, aki helyére a 20 éves Vékony Bence állt be, míg 4 percet kapott a 19 esztendős Kern Martin.

Az Újpest 2–1-re verte a Diósgyőrt. A liláknál a 20 éves Fenyő Noah végigjátszotta a találkozót, a vele egykorú Bodnár Gergő pedig 89 percet volt pályán. A DVTK-ban a 19 éves Szakos Bence kezdett, ám a vezetőedző a 27. percben lecserélte, és a 21 esztendős Pető Milán szállt be a helyére.

Vasárnap a Zalaegerszeg 1–1-es döntetlennel zárt a Debrecen elleni bajnokin. A ZTE-ben nem lépett pályára magyar utánpótláskorú futballista, a DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a vele egyidős Cibla Flórián 60, a 18 esztendős Patai Dávid 4 percet játszott.

A Győr idegeben 4–3-ra győzte le a Paksot. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevint a 66. percben a 19 esztendős Máté Csaba váltotta. Az ETO-ban 90 percet játszott és gólpasszt adott a 21 éves Bíró Barnabás, valamint 36 percet szerepelt a 20 esztendős Bánáti Kevin.

Hétfőn az MTK Budapest kikapott 3–1-re a Ferencvárostól. A kék-fehéreknél végigjátszotta a meccset a 18 éves Németh Hunor, 72 percet töltött a pályán a vele egyidős Vitályos Viktor, aki helyére a 21 esztendős Kovács Patrik állt be. Az FTC-ben

a 19 éves Madarász Ádám 25 percet játszott, és gólt szerzett.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 23. FORDULÓJÁBAN: 1376

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+67+23+4=184

MTK Budapest: 90+72+18=180

Kazincbarcika: 90+76+14=180

Újpest: 90+89=179

Debrecen: 90+60+4=154

Kisvárda: 90+60=150

Győri ETO: 90+36=126

Diósgyőr: 63+27=90

Paks: 66+24=90

Ferencváros: 25

Nyíregyháza: 9+9=18

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 90

Fenyő Noah (Újpest): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Bíró Barnabás (Győri ETO): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 89

Klausz Milán (Kazincbarcika): 76

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 72

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 67

Horváth Kevin (Paks): 66

Pető Milán (Diósgyőr): 63

Pintér Filip (Kisvárda): 60

Cibla Flórián (Debrecen): 60

Bánáti Kevin (Győri ETO): 36

Szakos Bence (Diósgyőr): 27

Madarász Ádám (Ferencváros): 25

Máté Csaba (Paks): 24

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 23

Kovács Patrik (MTK Budapest): 18

Major Marcell (Kazincbarcika): 14

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 9

Manner Balázs (Nyíregyháza): 9

Kern Martin (Puskás Akadémia): 4

Patai Dávid (Debrecen): 4

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Madarász Ádám (Ferencváros) betalált az MTK elleni bajnokin Fotó: fradi.hu)