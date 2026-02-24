Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: ellenfeleket kaptak a magyar csapatok az ifjúsági BL-ben

2026.02.24. 14:23
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Mind az öt magyar csapat ellenfelet kapott az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági kézilabda BL selejtezőjében.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a tavalyi indulás után idén már nemcsak a fiú-, hanem a leányszakágnak is megrendezi az Európai Kézilabda Szövetség az EHF Youth Club Trophyt, vagyis az ifjúsági BL-t.

Az már korábban eldőlt, hogy a selejtezős csoportok hogyan állnak össze, kedd délután pedig kisorsolták a selejtezőtornák elődöntőinek párosítását is. 

A fiúknál a Szeged (március 31.-április 1.) és a Veszprém (április 2-3.) is házigazdaként szerepelhet a selejtezőben, előbbi a spanyol Barcelona, utóbbi a lengyel Kielce ellen kezd.

A lányoknál a Győri ETO Horvátországban (Porec, március 29-30.)) játszik, és a házigazda Podravkával találkozik az elődöntőben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.

A részletes program ITT érhető el.

(Kiemelt képünk forrása: EHF)

