Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében

A címvédő Egyesült Államok áll az élen a műkorcsolyázók csapatversenyének első napját követően a milánói-cortinai téli olimpián.
A pénteki nyitányon a 10 csapatra a jégtáncosok ritmustánca, valamint a párosok és a nők rövidprogramja várt.
Jégtáncban az amerikaiak, párosban a japánok voltak a legjobbak, a nőknél pedig a japán Kaori Szakamoto végzett az élen.
Az első nap után az amerikaiak vezetnek 25 ponttal, megelőzve Japánt. A harmadik helyről az olaszok várják a folytatást.
A szombati napon a férfi rövidprogram és jégtáncosok szabadprogramja következik, vasárnap pedig a párosok, a nők és a férfiak szabadprogramjára kerül sor.
AZ ÁLLÁS EGY NAP UTÁN
1. Egyesült Államok 25 pont
2. Japán 23
3. Olaszország 22
