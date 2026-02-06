Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében

A pénteki nyitányon a 10 csapatra a jégtáncosok ritmustánca, valamint a párosok és a nők rövidprogramja várt.

Jégtáncban az amerikaiak, párosban a japánok voltak a legjobbak, a nőknél pedig a japán Kaori Szakamoto végzett az élen.

Az első nap után az amerikaiak vezetnek 25 ponttal, megelőzve Japánt. A harmadik helyről az olaszok várják a folytatást.

A szombati napon a férfi rövidprogram és jégtáncosok szabadprogramja következik, vasárnap pedig a párosok, a nők és a férfiak szabadprogramjára kerül sor.

AZ ÁLLÁS EGY NAP UTÁN

1. Egyesült Államok 25 pont

2. Japán 23

3. Olaszország 22