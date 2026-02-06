Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében

Vágólapra másolva!
2026.02.06. 15:47
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Kaori Szakamoto műkorcsolya
A címvédő Egyesült Államok áll az élen a műkorcsolyázók csapatversenyének első napját követően a milánói-cortinai téli olimpián.

A pénteki nyitányon a 10 csapatra a jégtáncosok ritmustánca, valamint a párosok és a nők rövidprogramja várt.

Jégtáncban az amerikaiak, párosban a japánok voltak a legjobbak, a nőknél pedig a japán Kaori Szakamoto végzett az élen.

Az első nap után az amerikaiak vezetnek 25 ponttal, megelőzve Japánt. A harmadik helyről az olaszok várják a folytatást.

A szombati napon a férfi rövidprogram és jégtáncosok szabadprogramja következik, vasárnap pedig a párosok, a nők és a férfiak szabadprogramjára kerül sor.

AZ ÁLLÁS EGY NAP UTÁN
1. Egyesült Államok 25 pont
2. Japán 23
3. Olaszország 22

téli olimpia 2026 téli olimpia Kaori Szakamoto műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: magyar rövid pályás gyorskorcsolyázóknak tetszik a versenyhelyszín

Téli olimpia 2026
49 perce

Modell, többszörös olimpikonok, nagy feltámadó és fiatal csillagok – a téli olimpia legnagyobb sztárjai

Téli olimpia 2026
57 perce

Téli olimpia: a 41 éves Vonn szakadt keresztszalaggal is 120 fölötti tempóval száguldott

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a sportolók 92 százaléka esett át doppingvizsgálaton

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: sztárfellépők a San Siróban a péntek esti megnyitón

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: a britek és az amerikaiak továbbra is hibátlanok curling vegyes párosban

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Marco Pantani emléke előtt tiszteleg a franciák sílövője

Téli olimpia 2026
5 órája

Odermatt és Shiffrin is történelmet írhat alpesi síben az olimpián, Vonn szereplése nagy kérdés

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik