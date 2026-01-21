Úszás: ománi, beleki és sukorói edzőtáborokban a legjobb ifik

Alig kezdték meg klubfoglalkozásaikat az új évben az ifjúsági korosztályba tartozó úszók, legjobbjaik máris edzőtáborokban fejlődhetnek tovább: egy részük e hét végétől bő fél hónapon át Ománban, egy másik, nagyobb kontingens pedig hazai medencében, Sukorón.

Hogy beszámolónkat a honi vizeknél maradva kezdjük: a szakemberek által is gyönyörűnek, remekül felszereltnek titulált sukorói sportcentrumba mintegy hetvenen hivatalosak, ám nem egyszerre, mert ekkora létszámmal ez nem lenne ideális. A 13-14 éves fiúk és lányok élcsapatát ezért eleve kettébontották, s a „nemi elkülönítés” nyomán

kétszer kéttucatnyian vannak, akik márciusban tölthetnek el egy-egy munkahetet a Velencei-tó északi partján elterülő község sportági gyöngyszemében.

A válogatottba kerülés alapfeltétele volt, hogy az edzőtáborba utazók a korosztályos ranglistán, amely a decemberi versenyek alapján frissült, az olimpiai számokban ott legyenek az eredménylajstrom első és második helyén. Ennek alapján március első felében a 2012-2013-as születésű lányok edzőtáboroznak Sukorón, ahová közvetlenül utánuk, a hónap közepétől a versenyszámonként az első két pozíciót elfoglaló fiúk mennek hat napra.

Az idősebb korosztály, a 15-16 esztendősek legjobbjai viszont már most szombattól a Fejér vármegyei település vendégei lesznek.

A ranglistaelső fiúk és lányok együtt gyakorolnak január legvégéig a vidéki sportközpontban. Hogy a létszám náluk nem teljes, annak oka, hogy a – fogalmazzunk így: – legeslegjobbak, egyértelműen jutalomból is, meleg égövi helyszínt választhattak a hazai továbbképzés helyett. Nevezetesen Ománba repült a Kertész Boróka és Sárkány Zétény fémjelezte társaság, amely bő két héten át tréningezhet az arab országban. Az eminensek közül mások Törökországban védhetik ki a hazai szeszélyes téli időjárás veszélyeit, akik pedig nem a beleki turnusban kaptak helyet, azok az „Omán2” becenevű csoport tagjaként utazhatnak ki edzőtáborozni a Közel-Keletre, az Arab-félsziget délkeleti peremén elterülő szultanátusba, ahol a havi átlaghőmérséklet januárban 26, februárban 27 Celsius-fok.

A tehetséggondozó edzőtáborok persze nem öncélúak, az ott eltöltött napok-hetek „lecsapódásaként” a sportági vezetés joggal várhatja el a résztvevőktől, hogy az idei nagy nemzetközi utánpótlás-viadalokon, példának okáért az ifjúsági Európa-bajnokságon döntős-érmes szerepléssel

igazolják: érdemes volt utaztatni őket – akár Sukoróra, akár a határokon túlra.

A hátország kiválóságai már március végén vizsgáznak, ekkor lesz az új esztendő egyik első nemzetközi tudásfelmérője, a Multi Nations-verseny. A hónap utolsó hétvégéjén esedékes viadalnak a 13-15 évesek esetében Prága ad otthont, a 16-18 évesek pedig ugyanekkor Grazban találkoznak.

(Kiemelt képünkön: Az utánpótlás egyik nagy reménysége, Kertész Boróka Ománban gyűjti a kilométereket Forrás: Team Hungary/Facebook)