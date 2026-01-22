Kosárlabda: hibátlanul sikerült az ősz a Honvéd kadét fiúcsapatának

Alig maradt százszázalékos csapat bármely korosztályos fiú kosárlabda-bajnokságban. Az egyik ilyen a Budapesti Honvéd kadét fiúegyüttese, amely tíz győzelemmel és vereség nélkül abszolválta az őszi idényt az alapszakaszban, ezzel meg is nyerte a B jelű kiemelt csoportot a felsőházban, és kedvező pozícióból kezdheti a rájátszás küzdelmeit, sőt az eddigi remek teljesítményüknek köszönhetően már biztosan bejutottak az évad végi nyolcas döntőbe.

A piros-fehérek Mócsai Milán irányításával 2024-ben bajnoki címet ünnepelhettek az U16-os korosztályban, és

ebben az évadban újra az aranyérem legfőbb esélyesei közé tartoznak.

„Miután a 2008-as születésűekkel két évvel ezelőtt bajnokok lettünk, akkor én befejeztem velük a közös munkát, visszaléptem egyet, és a kadét B-csapat vezetőedzőjeként az előző idényben elkezdtem foglalkozni a 2010-esekkel, az akkori elsőéves U16-osokkal. Hozzátartozik még a teljes képhez, hogy a legjobb 2010-esek közül ekkor már öten végig az A-csapatban játszottak, így az előző évad elsősorban az építekezésnek és a játékosok fejlesztésének a jegyében telt – nyilatkozta Mócsai Milán vezetőedző az Utánpótlássportnak.

„Leginkább az alapokat kellett elsajátítanunk, és közösen összecsiszolódni mind a kosárlabda terén, mind emberileg.

Szerintem ez kifejezetten jól sikerült, ezt igazolja az is, hogy a múlt szezon végén az elsőéves csapatunkkal a szezon végén megnyertük a B-döntőt, és összesítésben a kilencedik helyen végeztünk a 2009-esek mezőnyében.

Ezután a nyáron jött a feljebb lépés, és immár mi lettünk a Honvéd A-csapata a kadétkorosztályban, ugyanakkor nem volt zökkenőmentes az átmenet, mert azt az öt 2010-es születésű játékost, akire korábban utaltam, most újonnan kellett beépíteni, és integrálni őket a meglévő játékunkba, illetve a hierarchiába. Éppen emiatt az évad elején még kicsit akadozott a gépezet, míg mindenkinek újra megtaláltuk a szerepét a csapaton belül, de

a változtatások után a fiúk szépen lassan megértették, hogy kitől mit várunk el, és elkezdett összeállni a játékunk, illetve elkezdtek visszaköszönni azok a stílus- és karakterjegyek, amiket látszni szeretnék a játékosoktól.

Valóban az eredményeink eddig jól néznek ki a bajnokságban, hiszen veretlenek vagyunk, azonban a mutatott játékunkkal már korántsem voltam mindig elégedett."

Az alapszakasz végeztével a téli bajnoki szünetben sem unatkoztak a Honvéd játékosai, ugyanis januárban rangos U17-es nemzetközi tornán szerepeltek, amelyen az egy évvel fiatalabbakból, az U16-osokból álló csapatuk a hatodik helyet szerezte meg a szerb fővárosban. Emellett Csécsei Nándor, Pécsi Bence és Kiss-Mester Ádám az U16-os válogatottal december végén megjárta a csehországi ORV-t, és a közelgő, fehérvári Szent István-kupán is ott lesznek a nemzeti együttes keretében.

„Ezek a gyerekek hál'istennek nagyon értelmesek, jó játékosok, így pontosan tudják, hogy akár valamivel gyengébb játékkal is képesek mérkőzéseket nyerni. Ebből fakadóan az önbizalmuk is helyén van, viszont nekünk, edzőknek éppen az a feladatunk, hogy sulykoljuk nekik:

ne elégedjenek meg a jó szinttel, hanem a kiválóságot célozzák meg.

Ehhez pedig rendkívül fontos, hogy napról napra többet és többet tegyenek bele, mert csak attól fognak fejlődni. Alapvetően a fiúk nagy terhelésnek vannak kitéve a meccseken, illetve a kosárlabda- és a kondiedzéseken egyaránt, de eddig abszolúte helytállnak, és látszik a munkájuk gyümölcse.

Összességében eddig elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, de úgy érzem, még csak kapargatjuk a felszínt, ennél is sokkal több van bennünk.

