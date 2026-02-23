A jövő sztárjai: Kovács Erika sportcoach, sportmentáltréner

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége Kovács Erika sportcoach, sportmentáltréner és NLP Practitioner; a Magyar Sport Coachok és Mentáltrénerek Társasága munkacsoport-vezetője.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, mi a különbség a coach, a mentáltréner és az NLP Practitioner között, illetve, hogy az utánpótláskorú sportolóknak hogyan segíthetnek az ilyen szakemberek.

Szóba kerül az is, hogy mitől lesz valaki jó sportszülő

– ehhez Kovács saját példákat is hoz, ugyanis az édesanyja két kiváló úszónknak, a rövid pályás világbajnoki aranyérmes Sárkány Zalánnak és az EYOF-győztes Sárkány Zéténynek.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képen: Kovács Erika a stúdióban Fotó: Máj Tamás)