Az olaszokkal hangolódik a férfiválogatott a kézilabda-vb selejtezőjére

2026.02.24. 11:25
Fotó: Szabó Miklós
olasz férfi kézilabda-válogatott kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott
A magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszországot fogadja a világbajnoki selejtezők előtti edzőtábort lezáró felkészülési mérkőzésen.

A magyar szövetség honlapja szerint a meccsre március 21-én, szombaton 14.30-tól kerül sor Tatabányán.

A két együttes legutóbb a januári Európa-bajnokság csoportkörében találkozott egymással, Kristianstadban 32–26-os magyar siker született.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a márciusi Szerbia–Litvánia párharc továbbjutójával találkozik majd a világbajnoki selejtező utolsó fordulójában. 

Az első meccset május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.

 

