Az olaszokkal hangolódik a férfiválogatott a kézilabda-vb selejtezőjére

A magyar férfi kézilabda-válogatott Olaszországot fogadja a világbajnoki selejtezők előtti edzőtábort lezáró felkészülési mérkőzésen.
A magyar szövetség honlapja szerint a meccsre március 21-én, szombaton 14.30-tól kerül sor Tatabányán.
A két együttes legutóbb a januári Európa-bajnokság csoportkörében találkozott egymással, Kristianstadban 32–26-os magyar siker született.
Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata a márciusi Szerbia–Litvánia párharc továbbjutójával találkozik majd a világbajnoki selejtező utolsó fordulójában.
Az első meccset május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.
