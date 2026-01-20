Kézilabda: Eb-re készül a junior férfiválogatott

2024-ben ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmet szerzett Gulyás István irányításával a 2006-os és 2007-es születésű fiúk alkotta kézilabda-válogatottunk, amely tavaly, még mindig ifiként világbajnokságon ját, és zárt hetedikként, hajszállal lemaradva a legjobb négybe jutásról.

A csapattagok az ősszel korosztályt váltottak, és felléptek a juniorok közé, ezzel együtt pedig a velük foglalkozó stáb is kicserélődött, immár Sótonyi László szövetségi edző vezetésével készülnek a magyar srácok, akikre idén ismét kontinensviadal vár, július 19. és 26. között, Romániában.

A társaság már megtartotta az első idei edzőtáborát, a fiatalok Inárcson edzettek pár napot, majd Csehország, pontosabban Brno felé vették az irányt, ahol két felkészülési mérkőzést is játszottak a cseh nemzeti csapattal. Az első meccsen a csehek nyertek 33–27-re, a visszavágó végén viszont a magyarok örülhettek a 35–25-ös sikernek.

Forrás: MKSZ, archív

„Az ősszel volt egy közös hetünk, azok voltak az első benyomások, a tapasztalatok pedig minden egyes találkozással, felkészülési meccsel bővülnek – mondja az Utánpótlássportnak Sótonyi László. – Ennek a kétéves ciklusnak a végére olyan útravalóval akarjuk őket elengedni, aminek segítségével minél könnyebben debütálhatnak majd a felnőttválogatottban. Biztató eredményeket értek el eddig a fiúk, de hogy mire juthatnak a jövőben, azt az idő dönti el.

Sok faktor van hatással erre, a befektetett munka, a versenyeztetés, a szerencse, ezeknek mind együtt kell állniuk, hogy jól alakuljon egy pályafutás.

Tudjuk, hogy mit akarunk elérni, de számos buktató közbejöhet. Jelenleg többen is felnőttek között szerepelnek, jelen pillanatban – ha jól számolom – öten vannak olyan helyzetben a keretből, hogy az élvonalban bizonyíthatnak, de náluk is különbözik az, mennyi időt töltenek a pályán krízishelyzetben. Ennek a számnak mindenképpen nőnie kell majd a következő időszakban. Legközelebb márciusban találkozunk a válogatottban, majd májusban várható a következő; találkozunk a portugálokkal és az egyiptomiakkal is, utána jön a közvetlen Eb-felkészülés Romániában.”

(Kiemelt képünkön: magyar öröm a 2025-ös ifjúsági vb-n Fotó: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo)