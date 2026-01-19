Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: beérett az U18-as lányok kemény munkája az A-csoportban

2026.01.19. 19:19
Bennmaradt az A-csoportban az U18-as leány jégkorong-válogatott a kanadai korosztályos világbajnokságon, amelynek a záró meccsén a mieink a finneket verték azért, s ezzel őrizték meg tagságukat az elitben. Fodor Zoltán szövetségi edző boldogan értékelt a vb végeztével.

Magyar szempontból pompásan zárult a Kanadában rendezett U18-as leány jégkorong-világbajnokság, ugyanis a magyar csapat a bennmaradásról döntő mérkőzésen 7–5-re nyert a finnek ellen, ezzel hetedik lett az elittornán, és jövőre is a világ nyolc legjobb válogatottja között szerepelhet Fodor Zoltán együttese. A sorsdöntő győzelem után örömittasan nyilatkozó csapatkapitány, Hiezl Réka után most a szövetségi edzőt kérdeztük az élményekről.

„Nagy változtatásokat nem eszközöltünk az utolsó meccsre, ugyanis korábban sem játszottunk rosszul, például a svájciak és a svédek is megvolt a játékunk, ami ült is velük szemben, viszont azokon találkozón az hibádzott, hogy a kapu előtt befejezéseknél nem voltunk elég hatékonyak és élesek – mondta Fodor Zoltán szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Most végre a gólok is jöttek, és támadásban sikerült maximalizálni a lehetőségeinket. Természetesen, megvolt a tervünk a finnek ellen is, és tisztában voltunk magunkkal, illetve a képességeinkkel, emiatt hiába alakult elég hullámzóan, fordulatosan az eredmény, ennek ellenére sem aggódtam igazán meccs közben.

Alapvetően az egész világbajnokságon arra törekedtünk, hogy ne vigyenek el minket az érzelmek, kontrolláljuk az emóciókat, míg a játékosokat próbáljuk meg olyan módon, azokban a pozíciókban használni, amelyben a legjobb teljesítményre képesek. A végére pedig összeállt a tökéletes kirakós, és így el tudtuk érni a nagy célunkat.”

Forrás: MJSZ

Kiemelte, fontos tapasztalatokat szereztek a fiatal játékosok, akik most testközelből láthatták, hogy mit jelent a világelittel találkozni.

Benn akartunk maradni, s ennek rendeltünk alá mindent az elmúlt fél évben, most pedig abszolváltuk is ezt a feladatot, ami rendkívüli büszkeséggel tölt el. Ez az eredmény nagyon fontos pozitív visszaigazolás a munkánkról, hogy jó úton haladunk és fejlődünk. Sőt azt merem mondani, hogy ezzel most a magyar leányutánpótlás végérvényesen szintet lépett. Csodás érzés, hogy 2027-ben majd újra ugyanebben az osztályban, az A-csoportban szerepelhetünk.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)
A magyar válogatott eredményei:
A csoportkörben:
Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Svédország 1–4
Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00 ) Magyarország–Kanada 0–14
Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14. 01.30) Magyarország–Svájc 0–2
Negyeddöntő:
Január 15., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Egyesült Államok 0–9
A 7. helyért
Január 16., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Finnország 7–5

A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)
Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)
Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

