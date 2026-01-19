Jégkorong: beérett az U18-as lányok kemény munkája az A-csoportban

Magyar szempontból pompásan zárult a Kanadában rendezett U18-as leány jégkorong-világbajnokság, ugyanis a magyar csapat a bennmaradásról döntő mérkőzésen 7–5-re nyert a finnek ellen, ezzel hetedik lett az elittornán, és jövőre is a világ nyolc legjobb válogatottja között szerepelhet Fodor Zoltán együttese. A sorsdöntő győzelem után örömittasan nyilatkozó csapatkapitány, Hiezl Réka után most a szövetségi edzőt kérdeztük az élményekről.

„Nagy változtatásokat nem eszközöltünk az utolsó meccsre, ugyanis korábban sem játszottunk rosszul, például a svájciak és a svédek is megvolt a játékunk, ami ült is velük szemben, viszont azokon találkozón az hibádzott, hogy a kapu előtt befejezéseknél nem voltunk elég hatékonyak és élesek – mondta Fodor Zoltán szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Most végre a gólok is jöttek, és támadásban sikerült maximalizálni a lehetőségeinket. Természetesen, megvolt a tervünk a finnek ellen is, és tisztában voltunk magunkkal, illetve a képességeinkkel, emiatt hiába alakult elég hullámzóan, fordulatosan az eredmény, ennek ellenére sem aggódtam igazán meccs közben.

Egyszerűen csak hittünk abban, amit csinálunk, követtük a megbeszélt stratégiát, és a legfontosabb pillanatokban a lányok végül megmutatták a valódi karakterüket.

Alapvetően az egész világbajnokságon arra törekedtünk, hogy ne vigyenek el minket az érzelmek, kontrolláljuk az emóciókat, míg a játékosokat próbáljuk meg olyan módon, azokban a pozíciókban használni, amelyben a legjobb teljesítményre képesek. A végére pedig összeállt a tökéletes kirakós, és így el tudtuk érni a nagy célunkat.”

Kiemelte, fontos tapasztalatokat szereztek a fiatal játékosok, akik most testközelből láthatták, hogy mit jelent a világelittel találkozni.

Hatalmas volt az eufória a lefújás után, iszonyatosan örültünk a győzelemnek és a bennmaradásnak, tényleg az ilyen mérkőzésekért és sikerekért éri meg ezt a sportágat űzni és napról napra keményen dolgozni.

Benn akartunk maradni, s ennek rendeltünk alá mindent az elmúlt fél évben, most pedig abszolváltuk is ezt a feladatot, ami rendkívüli büszkeséggel tölt el. Ez az eredmény nagyon fontos pozitív visszaigazolás a munkánkról, hogy jó úton haladunk és fejlődünk. Sőt azt merem mondani, hogy ezzel most a magyar leányutánpótlás végérvényesen szintet lépett. Csodás érzés, hogy 2027-ben majd újra ugyanebben az osztályban, az A-csoportban szerepelhetünk.

Óriási kihívás vár ránk jövőre megint, de szeretjük a nagy feladatokat, és hamarosan meg is kezdjük az új csapat építését.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

A magyar válogatott eredményei:

A csoportkörben:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Svédország 1–4

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00 ) Magyarország–Kanada 0–14

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14. 01.30) Magyarország–Svájc 0–2

Negyeddöntő:

Január 15., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Egyesült Államok 0–9

A 7. helyért

Január 16., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Finnország 7–5



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

