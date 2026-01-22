Fiatalok, akik külföldi szülők gyermekeként képviselik a magyarokat

Ma már egyáltalán nem számít különlegesnek, ha egy-egy világeseményen az adott ország színeiben egy másik nemzetből származó sportoló küzd a minél jobb eredmény eléréséért. Minden honosított sportolónak megvan a saját története, a hazai utánpótlássportban ezúttal vívásból, birkózásból és műkorcsolyából hozunk példát arra, hogy külföldi fiatalok szerepelnek magyarként a korosztályos világversenyeken.

A junior női tőrválogatott egyik sokra hivatott vívója Zhou Xinyao, aki a korosztály elsőéveseként igyekszik minél jobb eredményeket elérni. A Törekvés SE-ben készülő, kínai származású 17 éves ígéret tavaly már magyar színekben szerepelt a korosztályos világversenyeken, és

a törökországi Antalyában rendezett kadét Európa-bajnokságon a csapattal bronzérmet érdemelt ki,

míg egyéniben az előkelő hetedik helyen zárt. A hazai pástokon Krisztinek becézett reménység tízéves korában költözött Magyarországra, a vívást már Kínában elkezdte. A magyar nyelvet folyékonyan beszéli, és edzői – Szirmai Benedek és Mátyás Bálint – szerint a hozzáállása is példaértékű.

„Kriszti folyamatosan fejlődik, és miután megkapta a magyar állampolgárságot egyre nagyobb nemzetközi rutinra tehet szert – nyilatkozta tanítványáról Szirmai – Robbanékony vívó, remek fizikai adottságokkal, magas és olyan trükkös a keze, hogy sokszor mi sem tudjuk, mit hoz ki egy-egy akcióból, mégis tust ad a végén. Nagyszerű mentalitású versenyző, aki a munkában hisz, és minden feladatot maximálisan elvégez, amit kiadunk neki. Bízom benne, hogy az idén a junior Eb-n és a vébén is éremért vívhat.”

A 20 éves birkózó, Arsunkaev Musza nigériai és orosz szülők gyermekeként Budapesten született, és magyar színekben szállítja a sikereket Forrás: UWW/MBSZ

Igazán különleges a története a 20 éves Arsunkaev Muszának is, aki a hazai szabadfogású birkózás jelenlegi legnagyobb reménysége. A Vasas fiatalja nigériai édesanya és orosz (pontosabban csecsen) édesapa gyermekeként már Budapesten látta meg a világot, és születése óta Magyarországon él. Angyalföldön ismerkedett a sportág alapjaival, a kezdetektől a piros-kékeket erősíti. A két Wöller testvér, Ákos és Gergő irányításával készül, és ért el remek eredményeket az elmúlt években a korosztályos világversenyeken.

Az U17-es korosztályban világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, az U20-asok között Eb-ezüstje és -bronza is van, az U23-asok mezőnyében eddig a vb-ötödik hely volt a legjobbja.

Ugyanakkor Musza hiába született Budapesten és tagja évek óta a válogatottnak, a magyar állampolgárságot továbbra sem kapta meg, a kérelmét többször is visszautasították. Kizárólag nigériai útlevele van, így magyarként úgynevezett sportállampolgárságival indulhat a nemzetközi versenyeken. Azonban nagy nehézséget jelent számára, hogy az EU-n kívüli országokba kizárólag vízummal utazhat, ezért a tavalyi, albániai U23-as Eb-ről is lemaradt. Arsunkaev valóban rendkívüli tehetség, kétség sem férhet hozzá, hogy a Vasas és a magyar birkózás neveltje, ám ha nem kapja meg az állampolgárságot, olimpián nem szerepelhet a magyar címeres dresszt viselve.

Dzsumanyijazova Polina a műkorcsolyázók tavalyi junior-vb-jén Forrás: MOKSZ

Műkorcsolyában talán minden más sportágnál nagyobb vitákat generált az elmúlt években az orosz versenyzők megjelenése a magyar válogatottban. Az elmúlt időszakban ugyanis a felnőtt- és a korosztályos világversenyeken is jellemző volt, hogy több külföldi képviselte hazánk színeit, mint itt született, itt nevelkedett sportoló.

Az utánpótlást tekintve a tavalyi,

az utóbbi három junior-világbajnokságon a lányok között egyedüli magyarként

az orosz származású Dzsumanyijazova Polina állt jégre, aki először 2023-ban szerepelt magyar országos bajnokságon, míg a fiúknál az elmúlt években a szibériai Vlasenko testvérpár, Aleksandr és Aleksei vitte a prímet. A szakágban egyébként más nemzetek színeiben is rendre feltűnnek orosz versenyzők. Ami pedig aktuális: a múlt héten Eb-bronzérmet szerzett páros műkorcsolyában a szintén orosz származású Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei duó, nekik köszönhetően 22 év után született újra magyar dobogós helyezés a kontinensversenyen.

Az persze kérdéses, hogy a tendencia mennyiben segíti a szakág hazai utánpótlását, a hozzánk érkező sportolók véleményét viszont jól jellemzi Pavlova olympics.com-nak még az Eb előtt adott nyilatkozata: „Megtiszteltetés képviselni egy országot, amely hitt bennünk.”

