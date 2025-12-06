NB I: DVSC–Puskás Akadémia FC

♦ A 30. meccsük jön az élvonalban, az örökmérleg enyhe debreceni fölényt mutat: 11 DVSC-győzelem, 9 döntetlen és 9 Puskás Akadémia-siker. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharcnak mindössze 2.4 a mérkőzésenkénti gólátlaga.

♦ A nyári odavágón sokáig úgy tűnt, hogy döntetlenre végeznek, a Loki azonban a 86. és a 91. szerzett gólokkal elvitte a három pontot a Pancho Arénából (1–3). Ezzel megszakította a felcsútiak elleni 4-es bajnoki vereségsorozatát.

♦ Debrecenben a 16. élvonalbeli találkozójuk jön, a mérleg hazai szempontból 6–5–4. A 2018. októberi 2–1-es sikere után a Loki több mint öt éven át képtelen volt nyerni a felcsútiak ellen (3 iksz, 3 vereség), a rossz széria a 2024. februári mérkőzésükön szakadt meg, amikor Szécsi Márk hajrábeli fejesével 1–0-ra nyert a DVSC. Legutóbb, idén februárban egy ráadásban esett gól döntött, ekkor a nyáron távozott Jakub Plsek 95. perces találatával a vendég felcsútiak gyűjtötték be a három pontot (1–2).

♦ A második helyen álló DVSC az első 15 forduló alatt legutóbb 12 évvel ezelőtt gyűjtött a jelenlegi 28 pontjánál többet – 33-at –, abban az idényben, amelyben ezidáig utoljára bajnoki címet szerzett. Sergio Navarro együttese az előző 5 NB I-es meccséből 4-et megnyert, 12 pontjával és több szerzett góljával az FTC-t megelőzve vezeti a formatabellát.

♦ A Puskás Akadémia vasárnap 2–1-re alulmaradt a Ferencváros elleni hazai rangadóján, ezzel megszakadt a hatmeccses veretlenségi sorozata (3 győzelem, 3 iksz). Amióta 2019-től Hornyák Zsolt a vezetőedző, a Puskás Akadémia mostani 22 pontja a 2022–2023-as idénnyel egálban a legkevesebb a bajnokság első 15 körében.

♦ Az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte a Loki, a Nagyerdei Stadionban azonban összességében még így is 2 ponttal kevesebbet szerzett, mint vendégként (13, illetve 15), A mérlege 4–1–2, a hazai tabellán egyedül az MTK előzi meg.

♦ A felcsúti csapat éppen pontjai felét gyűjtötte be házon kívül, a mérlege 3–2–2. Idegenben holtversenyben a második legkevesebb gólt kapta a mezőnyből (9). Legutóbb szeptember végén Pakson maradt alul, azóta 2-szer nyert, 1-szer ikszelt.