F1, Abu-dzabi Nagydíj, időmérő

Noha az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj péntekjén még a vb-éllovas Lando Norris és a fő kihívója, Max Verstappen foglalta el az első két helyet, a kettőst szombaton megelőzte George Russell, miközben Oscar Piastrinak is sikerült előrébb zárkóznia. Remek tempót diktál egyelőre a Haas is, míg Lewis Hamilton autótörés után zárná jobb eredménnyel a szezont. Arról, hogy miként az év utolsó időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.