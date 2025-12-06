Nemzeti Sportrádió

F1, Abu-dzabi Nagydíj, időmérő

2025.12.06. 14:40
Fotó: AFP
Noha az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj péntekjén még a vb-éllovas Lando Norris és a fő kihívója, Max Verstappen foglalta el az első két helyet, a kettőst szombaton megelőzte George Russell, miközben Oscar Piastrinak is sikerült előrébb zárkóznia. Remek tempót diktál egyelőre a Haas is, míg Lewis Hamilton autótörés után zárná jobb eredménnyel a szezont. Arról, hogy miként az év utolsó időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

Norris, Verstappen vagy Piastri? – a 2025-ös szezonzáró következik Abu-Dzabiban

A múlt nem a vb-éllovas mellett szól; a holland rendkívül nyugodt; az ausztrálnak adott esetben segítenie kell a csapattársát?

F1-idényzáró: az izgalmas verseny minden pillanata élőben az M4 Sporton

Ujvári Máté már a paddockból jelenti a legfrissebb híreket, érdekességeket és kulisszatitkokat.

Norrisnak a világot jelentené a bajnoki cím, de nem fogja megkérni Piastrit, hogy segítsen neki

A brit szerint nem lenne jogos kérés. Az ausztrál tudja, hogy nem veszíthet semmit, míg Verstappen csak élvezi a helyzetet.

A kétfrontos háború átka – Zsoldos Barna jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Reméljük, a hármas csatába semmilyen külső körülmény sem szól bele.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

A Red Bull nem hagyatkozhat a McLaren újabb hibájára Abu-Dzabiban

„Nem mondanám, hogy aggasztó a különbség, de nem túlságosan kényelmes a helyzet.”

Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban

Piastri lépéshátrányban van, de így is harcba szállna a pole-ért, miközben a McLaren tisztázta, hogy kész csapatutasítást alkalmazni.

„El fogjuk érni, és együtt fogjuk véghez vinni” – Hamilton érzelmes videóval üzent

„A mostani év hullámvölgyei és hullámhegyei megváltoztatták az életemet.”

 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő15.00–16.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

