A remeklő Acolatse vezérletével a DVTK nyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5052 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Kovács D. (5. – öngól), Acolatse (70.)

Kiállítva: Katona L. (47., Nyíregyháza)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Megújításban a két vezetőedző közül a vendégeké lépett nagyobbat, ugyanis a múlt heti kezdőcsapaton a bekapott gólokkal, a Debrecen elleni hazai vereség gólkülönbségével megegyező számban változtatott Bódog Tamás, a nyíregyháziak szakvezetője, aki egyben magyarosította is csapatát. A három kimaradó légiós közül Dorian Babunszki és Bojan Szankovic a kispadra került, Nemanja Antonov pedig sérülés miatt nem volt bevethető. A DVTK edzője, Vladimir Radenkovics egy játékosát cserélte ki, kényszerből, a KC Kazincbarcika SC ellen megsérült Tamás Márk helyett az azon a mérkőzésen a második félidőre becserélt Kecskés Ákos lett kezdő. Nagy válogatási lehetősége amúgy sem volt a DVTK szakvezetőjének mert a keret huszonnégy mezőnyjátékosa közül nyolc jellemzően sérülések miatt nem léphetett pályára.

A piros-fehérek szerencséjére, Elton Acolatse, az Ajax akadémiáján nevelkedett támadó nem volt közöttük. A hetek óta remek formában játszó labdarúgó, ahogy az előző két hét minden diósgyőri góljában benne volt, ezen a meccsen is tartotta ezt a szintet. Az 5. percben elévülhetetlen érdemeket szerzett a DVTK vezető találatának elérésében, a második gólt pedig színtisztán ő varrta be, és ezzel tulajdonképpen lezárta a mérkőzést.

Első találata után, az egygólos előny birtokában a Diósgyőr a biztonsági játék felé mozdult el, Mucsányi Miron visszalépett Alexander Vallejo mellé, második védekező középpályásnak, így a hazai 4–1–4–1-ből 4–2–3–1 lett, a hátrányba került vendégek pedig éppen fordítottan váltottak, Nagy Dominik egy sorral előrébb húzódott. Ezek a változások pedig nyíregyházi helyzeteket eredményeztek: a 20. percben Dantaye Gilbert óriási ziccerben nem tudott a kapuba találni, a labda Karlo Senticben akadt el, majd egy szöglet után ismét nagyot védett a hazai kapus, amikor Kovács Milán fejesénél akadályozta meg az egyenlítést.

A második játékrész elején másik hátrányt kénytelen volt elszenvedni a szabolcsi együttes: Katona Levente második sárga lapja után jött a piros. Emiatt a meccs második felére eltervezett forgatókönyvet át kellett írni a Szpari oldalán, hiába próbálta a szünetben egy cserével a támadójátékot erősíteni Bódog Tamás vezetőedző, nem sokkal később középpályás helyett belső védőt volt kénytelen pályára küldeni a kiállítás miatt. Aztán amikor újabb cserékkel igyekezett átszervezni csapatát a vendégek edzője, a frissítés után néhány másodperccel a hazai labdaszerzés után kontraakciót vezetett a DVTK, és ezt Elton Acolatse góllal fejezte be.

Ezzel eldőlt a mérkőzés, a Diósgyőr az NB I-es mezőnyből kiemelkedő két játékosának, Karlo Senticnek és Elton Acolatsének a kiváló, meghatározó teljesítményével megnyerte a keleti rangadót, és ezzel picit ellépett a kieső helyen lévőktől, így a Nyíregyházától is.