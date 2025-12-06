Nemzeti Sportrádió

A remeklő Acolatse vezérletével a DVTK nyerte a Nyíregyháza elleni keleti rangadót

Vágólapra másolva!
2025.12.06. 14:34
null
A remeklő Acolatse vezérletével nyerte meg a keleti rangadót a DVTK (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
DVTK NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I 16. forduló Diósgyőr magyar foci Diósgyőri VTK Szpari magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 16. fordulójában a DVTK hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Nyíregyházát. A hazaiak már az ötödik percben megszerezték a vezetést, a folytatásban azonban némi szerencséjük is volt, hiszen a vendégek óriási helyzeteket hibáztak el. A második félidő elején emberhátrányba került a Nyíregyháza és már helyzetekig is alig jutott el, ellenben a Diósgyőr újabb gólt szerzett és megérdemelt győzelmet aratott.

 

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (1–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 5052 néző. Vezette: Antal P.
Gólszerző: Kovács D. (5. – öngól), Acolatse (70.)
Kiállítva: Katona L. (47., Nyíregyháza)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

Megújításban a két vezetőedző közül a vendégeké lépett nagyobbat, ugyanis a múlt heti kezdőcsapaton a bekapott gólokkal, a Debrecen elleni hazai vereség gólkülönbségével megegyező számban változtatott Bódog Tamás, a nyíregyháziak szakvezetője, aki egyben magyarosította is csapatát. A három kimaradó légiós közül Dorian Babunszki és Bojan Szankovic a kispadra került, Nemanja Antonov pedig sérülés miatt nem volt bevethető. A DVTK edzője, Vladimir Radenkovics egy játékosát cserélte ki, kényszerből, a KC Kazincbarcika SC ellen megsérült Tamás Márk helyett az azon a mérkőzésen a második félidőre becserélt Kecskés Ákos lett kezdő. Nagy válogatási lehetősége amúgy sem volt a DVTK szakvezetőjének mert a keret huszonnégy mezőnyjátékosa közül nyolc jellemzően sérülések miatt nem léphetett pályára.

A piros-fehérek szerencséjére, Elton Acolatse, az Ajax akadémiáján nevelkedett támadó nem volt közöttük. A hetek óta remek formában játszó labdarúgó, ahogy az előző két hét minden diósgyőri góljában benne volt, ezen a meccsen is tartotta ezt a szintet. Az 5. percben elévülhetetlen érdemeket szerzett a DVTK vezető találatának elérésében, a második gólt pedig színtisztán ő varrta be, és ezzel tulajdonképpen lezárta a mérkőzést.

Első találata után, az egygólos előny birtokában a Diósgyőr a biztonsági játék felé mozdult el, Mucsányi Miron visszalépett Alexander Vallejo mellé, második védekező középpályásnak, így a hazai 4–1–4–1-ből 4–2–3–1 lett, a hátrányba került vendégek pedig éppen fordítottan váltottak, Nagy Dominik egy sorral előrébb húzódott. Ezek a változások pedig nyíregyházi helyzeteket eredményeztek: a 20. percben Dantaye Gilbert óriási ziccerben nem tudott a kapuba találni, a labda Karlo Senticben akadt el, majd egy szöglet után ismét nagyot védett a hazai kapus, amikor Kovács Milán fejesénél akadályozta meg az egyenlítést.

A második játékrész elején másik hátrányt kénytelen volt elszenvedni a szabolcsi együttes: Katona Levente második sárga lapja után jött a piros. Emiatt a meccs második felére eltervezett forgatókönyvet át kellett írni a Szpari oldalán, hiába próbálta a szünetben egy cserével a támadójátékot erősíteni Bódog Tamás vezetőedző, nem sokkal később középpályás helyett belső védőt volt kénytelen pályára küldeni a kiállítás miatt. Aztán amikor újabb cserékkel igyekezett átszervezni csapatát a vendégek edzője, a frissítés után néhány másodperccel a hazai labdaszerzés után kontraakciót vezetett a DVTK, és ezt Elton Acolatse góllal fejezte be.

Ezzel eldőlt a mérkőzés, a Diósgyőr az NB I-es mezőnyből kiemelkedő két játékosának, Karlo Senticnek és Elton Acolatsének a kiváló, meghatározó teljesítményével megnyerte a keleti rangadót, és ezzel picit ellépett a kieső helyen lévőktől, így a Nyíregyházától is.

   
1. Ferencvárosi TC1584331–17+1428
2. Debreceni VSC1584325–19+628
3. ETO FC Győr1575330–16+1426
4. Paksi FC1566332–24+824
5. Kisvárda1572618–23–523
6. Puskás Akadémia1564521–20+122
7. MTK Budapest1562728–29–120
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Diósgyőri VTK1646623–27–418
10. Újpest FC1544721–26–516
11. Nyíregyháza Spartacus1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS

 

DVTK NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I 16. forduló Diósgyőr magyar foci Diósgyőri VTK Szpari magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

NB I: DVSC–Puskás Akadémia FC

Labdarúgó NB I
1 órája

Gyurkits Gergő: A legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat, ami hozta az eredményeket

Labdarúgó NB I
3 órája

Zárt védelem, nyitott kérdés: mit lép a Puskás Akadémia a Nagyerdőben?

Labdarúgó NB I
5 órája

Kispályás futballmentő tornasorozat Fejér vármegyében

Labdarúgó NB II
6 órája

Bódog Tamás: Jó érzéssel gondolok a miskolci hónapokra

Labdarúgó NB I
6 órája

Tizenkét éve nem szerepelt ilyen jól a Loki; Hornyákkal az egyik leggyengébb idényét futja a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
7 órája

Három-három debreceni, diósgyőri és paksi labdarúgó került be az 5. forduló álomcsapatába

Labdarúgó NB I
8 órája

Ádám Martin: Nagyon hiányzik a futball

Labdarúgó NB I
21 órája
Ezek is érdekelhetik