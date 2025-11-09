Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: tíz magyar érem a győri ifjúsági Európa-kupán

2025.11.09. 21:27
Címkék
cselgáncs utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Tíz hazai érmet hozott az ifjúsági korosztály számára a győri Olimpiai Sportparkban megrendezett ifjúsági cselgáncs Európa-kupa.

Huszonkilenc ország hat híján ötszáz cselgáncsozója lépett tatamira a győri Olimpiai Sportparkban megrendezett ifjúsági Európa-kupán. A viadalon egészen pontosan száz magyar dzsúdósnak szoríthattunk, s a mieink közül tízen is a dobogóra állhattak:

fiataljaink öt-öt ezüst- és bronzéremmel, továbbá nyolc ötödik és két hetedik helyezéssel zárták a tornát 

– számol be judoinfo.hu.

Ezüstérmet nyert Fedora Ferenc (66 kg, DSI Debrecen), Szekeres Ábel (+90 kg, Atomerőmű SE), Radics Maja (44 kg, Mogyi-Bajai JC), Kiss Viktória (48 kg, BHSE) és Bartyik Iza (57 kg, Vasas Judo).

A dobogó harmadik fokára állhatott Pirbus-Gróf Nóra (40 kg, Nagykanizsai JK), Bozsó Zita (57 kg, BHSE), Vas Mira (57 kg, UTE), Farkas Zóra (63 kg, DVTK) és Hangyási Boróka (+70 kg, Hód Judo SE).

Az eredménylista ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön balra: a 44 kilóban ezüstérmes Radics Maja Forrás: IJF)

