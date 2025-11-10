Vívás: Budapesten és Gödöllőn is jutott érem a magyar kadétoknak

A múlt hét végén ismét Magyarország volt a korosztályos vívóélet központja, Budapesten a kadét párbajtőrözők, Gödöllőn a kadét kardozók számára rendeztek európai körversenyt. A megméretés csak nevében „európai”, hiszen a világ számos országából érkeztek hazánkba ígéretek, hogy kihozzák magukból a legjobbat a páston.

Párbajtőrben eddig soha nem látott nagyságú mezőny gyűlt össze a BOK-csarnokban. A fiúknál 450, a lányoknál csaknem 420 egyéni nevezés érkezett,

és ez minden eddigi rekordot megdöntött az olyan eseményeken, amelyeken limitált az országonkénti indulók létszáma. Mindkét seregszemle egyike volt a nemzetközi válogatóversenyeknek is, és miután a globális viadalokon jelentősebb ranglistapontokat lehet gyűjteni, a jól teljesítő reménységek nagy lépést tehettek a világversenyekre való kijutás felé.

A magyar fiatalok a párbajtőrözők és a kardozók versenyén is dobogóra állhattak, előbbin két alkalommal.

Az első számú magyar fiú párbajtőrcsapat Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron és Vörös Róbert összetételben kitűnően vívott, és nívós ellenfelek legyőzését követően a döntőbe jutott, melyben esélyt sem adva az amerikai négyesnek, 45:26-ra diadalmaskodott. A Keszler Dávid keretedző vezette válogatott 78 csapat között bizonyult a legjobbnak.

„Három hete, a klagenfurti verseny óta dolgoztunk azon, hogy ez a mai nap így sikerüljön. Mindenki fejben, testben, taktikában hozzátette azt, amit kellett, nagyon büszke vagyok a srácokra” – idézi Keszlert a szövetségi portál.

Közben a lányok egyéni megméretésén a korosztály regnáló világbajnoka, Horváth Lotti remekelt. Kovács Attila tanítványa sorra vette az akadályokat, és csak az elődöntőben állították meg 15:12-vel. Ez annak a cseh Hana Jurkovának sikerült, aki végül ezüstérmes lett, miután a fináléban kikapott az amerikai Vivian Youngtól. A fiúknál a szintén amerikai Christopher Davoodian nyert.

Horváth Lotti és a győztes fiú párbajtőrcsapat Forrás: MVSZ

Gödöllőn a leány kardcsapat szállította az elsőséget. A Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összeállítású válogatott az elődöntőben a favorit amerikaiakat múlta felül 45:43-ra, majd a döntőben Lengyelország ellen nyert 45:38-ra. Kocsis Zsolt válogatott edző így értékelt:

„Egész nap egységesen, és nagyon jól vívtak a lányok, Persze, győzni sosem könnyű, de jó érzés volt látni, hogy az előnyöket kihasználva, végig vezetve sikerült megnyerni a versenyt.”

A magyar remeklések mellett összességében USA-fölény jellemezte a versenyeket.

Párbajtőrben a fiúcsapatunk sikere mellett három USA-arany született. Kardban a fiúk között négy, a leányversenyben három amerikai volt egyéniben elődöntős és a fiúcsapatuk is a dobogó tetejére állhatott.

(Kiemelt kép forrása: a Gödöllőn győztes leány kardcsapat Forrás: MVSZ)