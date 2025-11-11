Örök nyugalomra helyezik a héten Kopeczky Lajost
November 15-én 11 órakor a Páli Szent Vince-plébániatemplomban helyezik örök nyugalomra az október 3-án kilencvenévesen elhunyt Kopeczky Lajost, az egykori kiváló sportújságírót – adta hírül a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A család azt kéri, hogy tisztelői, barátai egy-egy leírt, kedves történettel érkezzenek a szertartásra.
Egyéb egyéni
2025.10.03. 17:17
Gyász: elhunyt a legendás sportújságíró és riporter, Kopeczky Lajos
A legendás újságíró és sportriporter 90 éves volt.
Legfrissebb hírek
Eltemették Jenei Imrét
Magyar válogatott
2025.11.08. 15:43
Gyász: elhunyt a Dallas Cowboys 24 éves játékosa
Amerikai sportok
2025.11.06. 16:56
Eltemették Mezey Györgyöt
Magyar válogatott
2025.11.05. 18:32
Ezek is érdekelhetik