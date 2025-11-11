Nemzeti Sportrádió

Örök nyugalomra helyezik a héten Kopeczky Lajost

2025.11.11. 23:00
Fotó: Nemzeti Sport
November 15-én 11 órakor a Páli Szent Vince-plébániatemplomban helyezik örök nyugalomra az október 3-án kilencvenévesen elhunyt Kopeczky Lajost, az egykori kiváló sportújságírót – adta hírül a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

 

A család azt kéri, hogy tisztelői, barátai egy-egy leírt, kedves történettel érkezzenek a szertartásra.

2025.10.03. 17:17

Gyász: elhunyt a legendás sportújságíró és riporter, Kopeczky Lajos

A legendás újságíró és sportriporter 90 éves volt.

 

 

 

 

