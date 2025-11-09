Vívás: magyar arany és bronz a kadét párbajtőrözőktől Budapesten
Vasárnap két magyar érem született a kadét párbajtőrözők a budapesti BOK-csarnokban rendezett, nagyszabású európai körversenyén.
Az első számú magyar fiúcsapat
Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron és Vörös Róbert
összetételben kitűnően vívott, és nívós ellenfelek legyőzését követően a döntőbe jutott, melyben esélyt sem adva az amerikai négyesnek, 45:26-ra diadalmaskodott. A Keszler Dávid keretedző vezette válogatott 78 csapat között bizonyult a legjobbnak.
Közben a lányok egyéni megméretésén a korosztály regnáló világbajnoka, Horváth Lotti remekelt.
Kovács Attila tanítványa sorra vette az akadályokat, és csak az elődöntőben állították meg 15:12-vel. Ez annak a cseh Hana Jurkovának sikerült, aki végül ezüsérmes lett, miután a fináléban kikapott az amerikai Vivian Youngtól. A lányok egyéni seregszemléje 419 indulót számlált.
A legjobb 16 közé jutásért: Horváth-Smuk (amerikai) 15:6, Laskawy-Chtefanov (izraeli) 11:15.
Nyolcaddöntő: Horváth-Aina (olasz) 15:3.
Negyeddöntő: Horváth-Hankins (amerikai) 15:14.
Elődöntő: Horváth-Jurkova (cseh) 12:15.
Végeredmény: 1. Vivian Young (amerikai), 2. Hana Jurkova (cseh), 3. Horváth Lotti (edző: Kovács Attila, válogatott edző: Bakodi Róbert) és Luxi Guo (amerikai), …20. Laskawy Lili, …34. Papp-Szilágyi Luca, …37. Szentes Dalma, …41. Orbán Borka, …43. Karner Bíborka, 44. Takács Laura, …55. Bedő Luca, …64. Pécsi Boglárka.
Kadét fiú párbajtőrcsapat európai körverseny, BOK-csarnok, 78 induló. A legjobb 32 közé jutásért: Magyarország-Bulgária 45:31, Magyarország 2-Belgium 2 45:33, Magyarország 3-Luxemburg 45:36, Magyarország 4-Csehország 3 44:40, Magyarország 5-Lengyelország 44:45.
A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Egyiptom 45:26, Magyarország 2-Törökország 45:33, Magyarország 4-Görögország 36:35, Magyarország 3-Egyesült Államok 2 41:45.
Nyolcaddöntő: Magyarország-Ausztria 45:29, Magyarország 2-Lengyelország 2 45:39, Magyarország 4-Németország 2 45:40.
Negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 2 45:39, Magyarország 2-Egyesült Államok 3 40:41, Magyarország 4-Ukrajna 27:45.
Elődöntő: Magyarország-Ukrajna 45:37.
Döntő: Magyarország-Egyesült Államok 41:26.
Az 5-8. helyért: Magyarország 2-Belgium mérkőzés nélkül, Magyarország 4-Olaszország 2 38:45.
Az 5. helyért: Magyarország 2-Olaszország 2 40:45.
A 7. helyért: Magyarország 4-Belgium mérkőzés nélkül.
Végeredmény: 1. Magyarország (Dékány Patrik, Kuznyecov Jaroszláv, Petrovszki Áron, Vörös Róbert, válogatott edző: Keszler Dávid, edzők: Szatmári Edina, Dávid Péter, Andrásfi Tibor, László István, Peterdi András, Budai István), 2. Egyesült Államok, 3. Egyesült Államok 3, …6. Magyarország 2 (Kollár Milán, Lakatos-Szakos Bálint, Makai Benjámin, Nogula Mór), 7. Magyarország 4 (Abaffy Kornél, Borbély Máté, Cohen Natániel, Molnár Dániel), …22. Magyarország 3 (Bacsó Dániel, Borbély Levente, Botzheim Ádám, Wentzel Edmond), …48. Magyarország 5 (Bodnár Dorián, Kerekes Ignác, Simon Bence, Solymos Benedek).
(Kiemelt kép forrása: MVSZ)