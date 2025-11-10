Jégkorong: jól hangoltak a vb-re az U18-as lányok hazai pályán

Mint arról beszámoltunk, remek produkciót mutattak a januári, kanadai elit-világbajnokságra készülő U18-as leány hokisaink, akik a Mátyásföldön rendezett Négy Nemzet-tornán léptek jégre. Fodor Zoltán csapata az első két meccsen nagyszerű formában játszott: előbb 6–0-ra nyert a franciákkal szemben, majd ugyancsak rendkívül meggyőzően, 8–2-re verte az olaszokat. Zárásként a szintén az A-csoportban szereplő szlovákok vártak rájuk. Válogatottunk a találkozó második harmadában már 3–1-re is vezetett, végül azonban nem sikerült megőrizni az előnyt, a vendégek hosszabbításban nyertek (3–4). Ám a vereség ellenére is a magyar csapat lett a tornagyőztes a három meccsen megszerzett hét pontjával.

Összességében elégedett vagyok a lányok teljesítményével, ismét előreléptünk egyet a csapatépítés terén,

és mind játékban, mind kohézióban javulni tudtunk a legutóbbi, augusztusi felkészülési tornán látottakhoz képest – kezdte az értékelést Fodor Zoltán szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ezen a három meccsen a középső harmadban való játékra helyeztük a legfőbb hangsúlyt, ebben a szegmensben – koronggal és anélkül is – szerettünk volna mindenképpen fejlődni, és hatékonyabbá tenni a hokinkat. Emellett a tranzíciós játékunkat, azon belül is a védekezésből támadásba való átmeneteinket próbáltuk minél gyorsabbá és intenzívebbé tenni.

Örülök, hogy a gyakorolt elemekből sok minden vissza is köszönt a meccseken, és nemcsak veszélyes helyzeteket sikerült kreálni ezekből, hanem eredményesek is tudtunk lenni.

Nyilván, azt is láttuk – főleg a szlovákok ellen –, hogy miben kell még fejlődnünk, ez pedig a támadó harmadban való játék. Decemberben a következő, egyben a világbajnokság előtti felkészülési tornánkon éppen ezt szeretnénk majd csiszolni és tökéletesíteni.”

Az U18-as leányválogatott januárban tizenkét év után jutott fel újra az A csoportba, vagyis a világ nyolc legjobb csapata közé, ahol olyan nagy hokinemzetek társaságában játszhat, mint Kanada, az Egyesült Államok, Finnország vagy

Svédország.

Forrás: MJSZ

Az U18-as korúak közül ezúttal heten is a felnőttválogatottban szerepeltek, így most a korosztályos nemzeti csapatban a fiatalabbak, a 2010-esek közül kaptak többen is lehetőséget a bizonyításra.

„Értékes nemzetközi tapasztalatokat gyűjthettek, sokuknak ez volt az első megméretése az U18-as korosztályban nemzetközi porondon, és büszke vagyok rájuk, mert szépen helytálltak három erős ellenféllel szemben. A franciák és az olaszok elleni, első két sima győzelem utána a szlovákok ellen is jól álltunk, vezettünk is két góllal, de sajnos a megingásainkat az ellenfél csúnyán megbüntette, így nem tudtuk lezárni a meccset, és megszerezni a győzelmet. Azt gondolom, szükség van az ilyen tapasztalatokra, hogy tanulni és fejlődni tudjunk.

Arra próbáltuk ösztönözni a játékosokat, hogy bátran játszanak, merjenek hibázni, próbálkozzunk és alkalmazzuk azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk.

Nem a biztonsági játékra törekedtünk, ráadásul mindenki megkapta a lehetőséget a keretből, szóval egyébként sem a pillanatnyi eredményesség volt most az elsődleges fókuszban, hanem a játékosok fejlesztése, felmérése és a közös gyakorlás. Az pedig csak a hab tortán, hogy emellett még meg is nyertük a tornát.

Az mindenképpen pozitív visszajelzés, hogy a nyári fondói Négy Nemzet-torna után a hazai hasonló viadalon is mi lettünk a legjobbak. Ebből erőt meríthetünk, és adhat némi extra önbizalmat adhat a lányoknak a folytatásra.

Az U18-as leányválogatott eredményei:

November 6., 18.30

Magyarország–Franciaország 6–0

November 7., 18.30

Magyarország–Olaszország 8–2

November 8., 14.30

Magyarország–Szlovákia 3–4 hosszabbítás után



KERET:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Illés Vivien (Ajka), Majoros Emma (MAC BJA)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka), Fekete Anna (BJA), Görbe Liza (BJA), Gyula Rebeka (BJA), Lazic Ivona (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Fehér Orsolya (HKB), Kerkovits Réka (BJA), Kosztya Laura (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas), Temesi Blanka (MAC BJA), Vass Szonja (BJA), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)