Helytállt, de kikapott az FTC a Melsungentől a férfi kézilabda Európa-ligában

Meglepte a Fradi a nála jóval esélyesebb Melsungent a keddi El-mérkőzés első perceiben. Pásztor István csapata 5–0-val kezdett az egyik legjobb hangulatú német csarnokban, amely ezúttal ha nem is kongott az ürességtől, de maximum félház volt benne. Mindkét együttesben voltak sérültek, így a zöld-fehéreknél Lékai Máté is – a szintén irányító Győri Mátyás legalább a kispadra le tudott ülni… Hiányukban Csörgő Kristóf sokat és jól játszott.

A végső győzelemre is esélyes Melsungen kapujában Bartucz László kezdett, ami azt jelentette, hogy Palasics Kristóf később kapott lehetőséget – erre már 15 perc után sor került –, csereként Sipos Adrián érkezett védekezni. A rutinos játékos egy gyors ellentámadás végén hamar gólt is szerzett, ez is kellett ahhoz, hogy a hazaiak néhány perc alatt felzárkózzanak.

Palasics jól szállt be, de Ancsin Gábor és Nagy Bence életerős átlövéseivel tartotta a vezetését a Fradi. Azonban a védekezésének középső része nagyon sebezhető volt, emiatt a 22. percben már döntetlent mutatott az eredményjelző. Sipos negyedszer is betalált, a magyar válogatott beálló messze a legjobb meccsét játszotta az évben.

A második félidő 15–15-ről vette kezdetét, a 35. percben a jobbszélső Dimitri Ignatow találatával a Melsungen átvette a vezetést. Ráadásul ekkor a zöld-fehérek elrontották a cseréjüket, így emberhátrányba kerültek, de Borbély Ádám ziccervédése némi reményt adott nekik. A következő szakaszban viszont már nem volt kérdés, a nagyobb játékerejű riválisa nagy részben Palasics fantasztikus teljesítményének köszönhetően szépen lassan felőrölte a Fradit, és 33–27-es sikert aratott.

A két csapat jövő hét kedden ismét összecsap egymással, a helyszín az Érd Aréna lesz.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

MT MELSUNGEN (német)–FTC-GREEN COLLECT 33–27 (15–15)

Kassel, 2151 néző. V: Kinnari, Skogberk (finnek)

MELSUNGEN: Bartucz – Ignatow 2, ENDERLEIT 4, Cavalcanti 2, Marchán 2, Ntanzi 1, Drosten 5 (4). Csere: PALASICS (kapus), SIPOS A. 4, Kules 2, Forsell Schefvert 1, Kristopans 2, ARNARSSON 6, D. Mandic 2, Kastening, Eickhoff. Edző: Roberto Garcia Parondo

FTC: Győri K. – Csanálosi 1, PRAINER 4, Karai 2, Debreczeni 2, Juhász, Nagy Bence 3 (1). Csere: Borbély Á. (kapus), ANCSIN G. 7, Csörgő 3, FÜZI 4, Koller, Bujdosó 1 (1). Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 6. p.: 0–5. 10. p.: 4–6. 12. p.: 7–10. 22. p.: 10–10. 26. p.: 12–13. 37. p.: 17–17. 41. p: 20–17. 46. p.: 22–21. 52. p.: 27–21. 56. p.: 31–23

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/2