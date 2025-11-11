Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Imre hat, Lukács négy gólt szerzett az El-ben

2025.11.11. 23:00
Imre Bence (Fotó: Imago Images)
Imre Bence hat, Lukács Péter négy gólt szerzett a férfi kézilabda Európa-liga első csoportkörének harmadik fordulójában, kedden.

Lukács a négy gólja mellett négy gólpasszal zárt a norvég Elverumban, amely otthon 29–25-re kikapott a portugál FC Portótól.

Imre a Német Kupa-címvédő THW Kiel színeiben a svájci BSV Bern vendégeként lőtt hat gólt a 35–27-re megnyert meccsen. Három forduló után a Kiel százszázalékos, az Elverum egy győzelemmel és két vereséggel áll a második számú európai kupasorozatban.

Ogonovszky Eszter egy találattal vette ki részét a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera 30–27-es sikerből a Replasa Beti-Onak otthonában a spanyol női élvonalban.

 

