Nemzeti Sportrádió

Autóbalesetet szenvedett a Tottenham két játékosa

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 10:25
null
Randal Kolo Muani és Wilson Odobert (Fotó: Getty Images, NS-montázs)
Címkék
Wilson Odobert Tottenham Randal Kolo Muani
A repülőtérre tartva kisebb autóbaleset részese volt Randal Kolo Muani és Wilson Odobert, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur két labdarúgója, akik csapatukkal az Eintracht Frankfurt elleni szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülnek.

Thomas Frank vezetőedző kedden azt mondta, bár a két játékos csak később, éjjel csatlakozik a kerethez, mindkettőre számít a szerda esti találkozón. Részleteket nem közölt az incidensről, de annyit elmondott, hogy egy defekt okozta a balesetet, amelyben senki nem sérült meg.

A dán tréner enélkül is nehéz helyzetben van, James Maddisonra, Mohammed Kudusra, Lucas Bergvallra, Dejan Kulusevskire, Richarlisonra, Pedro Porróra és Micky van de Venre sem számíthat sérülés miatt.

A Tottenham felemásan szerepel a mostani szezonban: amíg a BL-ben az eddigi hét meccsén csak a címvédő Paris Saint-Germaintől kapott ki, addig a Premier League-ben csupán a 14. úgy, hogy az utóbbi 14 fordulóban mindössze két győzelmet aratott.

A londoni együttes jelenleg az ötödik helyen áll a BL alapszakaszában – azaz már biztosan ott lesz a kieséses fázisban –, a mostani az utolsó forduló. Ha nyer, nyolcaddöntős, míg a 33. Frankfurt már biztosan búcsúzik a további küzdelmektől.

 

Wilson Odobert Tottenham Randal Kolo Muani
Legfrissebb hírek

Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 23:02

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Angol labdarúgás
2026.01.17. 18:07

FA-kupa: az Aston Villa kiejtette a Spurst, a Chelsea új vezetőedzője kiütéses győzelemmel debütált

Angol labdarúgás
2026.01.10. 23:04

Hiába Haaland jubileumi gólja, ismét csak ikszelt a City; emberhátrányban kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.01.07. 22:40

Ismét jól ment hazai pályán a Newcastle-nek, a Spurs nem tudott nyerni otthon

Angol labdarúgás
2026.01.04. 18:21

A City a Sunderlanddel, a Spurs a Brentforddal játszott gól nélküli döntetlent

Angol labdarúgás
2026.01.01. 23:00

A Tottenham két vereség után nyerte meg a londoni rangadót

Angol labdarúgás
2025.12.28. 19:27

Fegyelmi vizsgálat indult a Tottenham csapatkapitányával szemben

Angol labdarúgás
2025.12.25. 10:24
Ezek is érdekelhetik