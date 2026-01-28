Denverben is nyert a keleti első Detroit Pistons – videók

A Los Angeles az első 27 mérkőzéséből mindössze hatot nyert meg, azóta viszont hatalmasat fordult világ a Clippersszel. A Los Angeles a januárt 11–3-as mérleggel zárta, míg a legutóbbi 19 meccséből 16-ot megnyert, legutóbb a 21 pontos Kawhi Leonard vezetésével a Clippers a Utah Jazz otthonában aratott győzelmet.

The Clippers secure their 16th win in their last 19 games!



They improve to 11-3 in January, which is the best record in the NBA this month 👀 pic.twitter.com/qrvYnWPSGr — NBA (@NBA) January 28, 2026

Paul George kilenc triplát és 32 pontot dobott a Milwaukee Bucks ellen, ezzel ő lett a 76ers történetének legtöbb sikeres triplájával rendelkező játékos. A Janisz Adetokunbo nélküli Milwaukee legjobbja a 31 pontot szerző Myles Turner volt. A 139–122-es győzelmével a Philadelphia továbbra is a hatodik, míg a Bucks egyre messzebb kerül a playintől is.

Paul George (32 PTS, 9 3PM) tied the 76ers franchise record in 3PM tonight!



It’s just the third time he has hit 9 3PM in a game, and the first since Feb. 2019 with OKC. https://t.co/ySNMUngSLs pic.twitter.com/oyhewQrLBQ — NBA.com/Stats (@nbastats) January 28, 2026

Shai Gilgeous-Alexander 29, az OKC 104 pontot szórt a New Orleans Pelicans elleni hazai győzelem során. A vendégeknél Zion Williamson 21 pontos, 11 lepattanós, míg az OKC-ben Chet Holmgren 20 pontos, 14 lepattanós dupla duplát ért el. A címvédő Thunder hétmeccses előnnyel vezeti Nyugatot, ellenben a Pelicans a konferencia utolsó helyén áll.

Fontos rangadót húzott be a Detroit Pistons. Ugyan a Denverben továbbra sem bevethető Nikola Jokics, de a Nuggets idegenbeli megverése így is komoly fegyvertény. A meccs legjobb dobója a 24 pontot és 10 asszisztot jegyző Jamal Murray volt, míg a vendégeknél Cade Cunningham és Tobias Harris is 22 pontig jutott.

NBA

Alapszakasz

Washington Wizards–Portland Trail Blazers 115–111

New York Knicks–Sacramento Kings 103–87

Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans 104–95

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 139–122

Denver Nuggets–Detroit Pistons 107–109

Phoenix Suns–Brooklyn Nets 106–102

Utah Jazz–Los Angeles Clippers 103–115