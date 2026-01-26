Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: az UVSE nyerte a VI. Benedek Tibor-emléktornát

2026.01.26.
A rendező UVSE sikerével ért véget az ifjúsági vízilabdázók hatodik alkalommal kiírt Benedek Tibor-emléktornája.

Az UVSE hatodik alkalommal rendezte meg a Margitszigeten a tragikusan fiatalon elhunyt sportági legenda, Benedek Tibor emléke előtt tisztelgő ifjúsági vízilabdatornát.

Az idei megméretésen a Budapesti Honvéd, a Vasas, a BVSC, a KSI, a Szeged, a házigazda UVSE és az olasz Pro Recco, illetve a máltai Sliema vesz részt.

A Hajós Alfréd Sportuszodában rendezett viadal döntőjében az UVSE 11–10-re múlta felül a BVSC-t,

a bronzmeccsen pedig a KSI 16–10-re nyert a Szeged ellen. Benedek Tibor 18 éves fiát, a BVSC-ben pólózó Benedek Mórt a torna legjobb játékosának választották.

(Kiemelt képünkön: az UVSE győztes csapata Fotó: Palágyi Barbara)

