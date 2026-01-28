A dán szakértők sem értik, miért maradt el a magyar hétméteres a svédek elleni végjátékban
A mérkőzés végjátékában Szita Zoltán lőhetett a vezetésért, a vele szemben védekező svéd úgy tűnt a vonalon, sőt azon belül áll, de mégis a magyar játékos ellen ítéltek. A lefújás után még kihívták a Robert Schulze, Tobias Tönnies német játékvezető kettőst, hogy nézzék meg videón az esetet, de nem változtatták meg döntésüket.
„Számomra ez egyértelműen büntetődobásnak tűnik, hiszen Hampus Wanne egyértelműen a hatoson belül van. A játékvezetők még kimentek is megnézni a helyzetet, ahogyan azt illik. Hogy arra a következtetésre jutottak, hogy nem volt szabálytalanság, számomra érthetetlen. Ez egy Bundesliga-páros, az egyik legelismertebb kézilabda-játékvezetőpáros a világon. Egyszerűen nem értem. Ez hatalmas csapás lesz a magyarok számára” – idézi a dán TV 2 Claus Mölle Jakobsent.
A dán portál kiemeli, hogy ez végzetes bírói tévedés a magyar válogatott számára, hiszen ezzel biztossá vált, hogy a mieinknek elszállt az esélye a hatodik hely megszerzésére, és ezzel a jövő évi világbajnokságra való közvetlen kvalifikációra. „Nem láttam a visszajátszást. Nem tudom, nem vagyok játékvezető, nekik kell dönteniük. Ilyen a sport, és nekünk el kell ezt fogadnunk. Tovább kell lépnünk és nem gondolni erre” – mondta Szita Zoltán a TV 2 Sport kérdésére válaszolva.
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (Szita lövése 5:14-től)
A hétméteres elmaradt, így Andreas Palickának volt egy dobása a győzelemért, de a svéd kapus egész pályás dobása mellé ment. „Ez nagyon keserű érzés, elmondhatatlanul csalódottak vagyunk. Úgy gondolom sem támadásban, sem védekezésben nem tudtuk azt a kézilabdát játszani, amit szeretnénk” – idézi a 39 éves kapust az Expressen. – „Amikor felvettem a labdát, úgy éreztem, hogy pár másodperc van hátra, ezért úgy döntöttem dobnom kell. Sajnos elhibáztam, és ez most nagyon fájdalmas.”
Ugyan a társházigazda Svédország sorozatban négy győzelemmel kezdte az Eb-t, azt követően előbb kikapott Izland ellen, majd a Magyarország elleni döntetlen következtében már nincs saját kezében a sorsa. „Csak a saját tetteinkre tudunk hatást gyakorolni. Csak remélni tudunk. Keserű, hogy elszalasztottuk a lehetőséget, hogy a saját kezünkben legyen a sorsunk” – értékelt Palicka.
„Nagyon dühös vagyok, ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk. Soha nem tudunk lendületbe jönni és folyamatosan küzdenünk kell a vezetésért. Néha megszerezzük a vezetést, de az ellenfél mindig visszajön. Nem kapjuk meg azt a lökést, amire szükségünk van, mint az Eb elején. Ma sok labda eljutott hozzám, de nem érdekes ki szerez gólt, nekünk a két pontra lett volna szükségünk” – mondta a mérkőzés legeredményesebb játékosa, a tíz gólt szerző Felix Claar. „Mindenkinek jobban kell teljesítenie. Ha minden játékos a maximumot nyújtja, akkor a legjobb nemzetekkel is felvehetjük a versenyt, de jelenleg még nem tartunk ott” – idézi a svéd játékost az aftonbladet.se.
A magyarok házigazda elleni döntetlenjének van egy haszonélvezője is. Izland korábban ponthátrányban volt Svédországgal szemben, de a házigazda pontvesztésének köszönhetően az utolsó körben a Szlovénia elleni győzelemmel bejuthat az elődöntőbe, mivel az egymás elleni mérleg Izlandnak kedvez. A szigetországiak szövetsége a Facebook-oldalán tett közzé videót, amelyben a magyaroknak mond köszönetet.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 32–32 (14–16)
Malmö, 7342 néző. V: Schulze, Tönnies (németek)
SVÉDORSZÁG: Appelgren – S. Karlsson 2, LAGERGREN 4, CLAAR 10, Bergendahl, E. Johansson 1, WANNE 5. Csere: Palicka (kapus), CARLSBOGARD 2, Roganovic, Gottfridsson 2, Darj, Sandell 1, D. Pettersson 4 (2), F. Möller 1. Szövetségi kapitány: Michael Apelgren
MAGYARORSZÁG: Palasics – IMRE B. 8 (4), ILIC Z. 4, SIPOS A. 1, Ligetvári 1, Bodó 3, Fazekas G. 2. Csere: Bóka 2, ROSTA M. 8, Szita 3, Pergel, Krakovszki B. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–4. 10. p.: 4–6. 13. p.: 8–7. 18. p.: 10–10. 24. p.: 12–13. 36. p.: 17–19. 38. p.: 20–19. 42. p.: 21–22. 48. p.: 26–26. 52. p.: 27–28. 56. p.: 30–28. 58. p.: 30–31
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Horvátország
4
3
–
1
112–111
+1
6
|2. Izland
4
2
1
1
126–118
+8
5
|3. Svédország
4
2
1
1
127–123
+4
5
|4. Szlovénia
4
2
–
2
129–131
–2
4
|5. MAGYARORSZÁG
4
–
2
2
116–120
–4
2
|6. Svájc
4
–
2
2
126–133
–7
2
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Spanyolország–Portugália
18.00: Franciaország–Németország
20.30: Dánia–Norvégia
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
18.00: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Svédország–Svájc (Tv: M4 Sport)