A dán szakértők sem értik, miért maradt el a magyar hétméteres a svédek elleni végjátékban

A mérkőzés végjátékában Szita Zoltán lőhetett a vezetésért, a vele szemben védekező svéd úgy tűnt a vonalon, sőt azon belül áll, de mégis a magyar játékos ellen ítéltek. A lefújás után még kihívták a Robert Schulze, Tobias Tönnies német játékvezető kettőst, hogy nézzék meg videón az esetet, de nem változtatták meg döntésüket.

„Számomra ez egyértelműen büntetődobásnak tűnik, hiszen Hampus Wanne egyértelműen a hatoson belül van. A játékvezetők még kimentek is megnézni a helyzetet, ahogyan azt illik. Hogy arra a következtetésre jutottak, hogy nem volt szabálytalanság, számomra érthetetlen. Ez egy Bundesliga-páros, az egyik legelismertebb kézilabda-játékvezetőpáros a világon. Egyszerűen nem értem. Ez hatalmas csapás lesz a magyarok számára” – idézi a dán TV 2 Claus Mölle Jakobsent.

A dán portál kiemeli, hogy ez végzetes bírói tévedés a magyar válogatott számára, hiszen ezzel biztossá vált, hogy a mieinknek elszállt az esélye a hatodik hely megszerzésére, és ezzel a jövő évi világbajnokságra való közvetlen kvalifikációra. „Nem láttam a visszajátszást. Nem tudom, nem vagyok játékvezető, nekik kell dönteniük. Ilyen a sport, és nekünk el kell ezt fogadnunk. Tovább kell lépnünk és nem gondolni erre” – mondta Szita Zoltán a TV 2 Sport kérdésére válaszolva.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (Szita lövése 5:14-től)

A hétméteres elmaradt, így Andreas Palickának volt egy dobása a győzelemért, de a svéd kapus egész pályás dobása mellé ment. „Ez nagyon keserű érzés, elmondhatatlanul csalódottak vagyunk. Úgy gondolom sem támadásban, sem védekezésben nem tudtuk azt a kézilabdát játszani, amit szeretnénk” – idézi a 39 éves kapust az Expressen. – „Amikor felvettem a labdát, úgy éreztem, hogy pár másodperc van hátra, ezért úgy döntöttem dobnom kell. Sajnos elhibáztam, és ez most nagyon fájdalmas.”

Ugyan a társházigazda Svédország sorozatban négy győzelemmel kezdte az Eb-t, azt követően előbb kikapott Izland ellen, majd a Magyarország elleni döntetlen következtében már nincs saját kezében a sorsa. „Csak a saját tetteinkre tudunk hatást gyakorolni. Csak remélni tudunk. Keserű, hogy elszalasztottuk a lehetőséget, hogy a saját kezünkben legyen a sorsunk” – értékelt Palicka.