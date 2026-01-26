A jövő sztárjai: Laskawy Ferenc, Kovács Attila
A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban
bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.
Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a Ferencváros 19 esztendős, felnőtt- és U20-as válogatott jégkorongozója, Laskawy Ferenc, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója, Kovács Attila.
A Hornyák Balázs által készített műsorban
szóba kerül az U20-as válogatott feljutást érő győzelme a milánói divízió I/B-csoportos világbajnokságon.
Emellett kiderül az is, hogy Laskawy miért igazolt a nyáron az Újpesttől a Ferencvároshoz, mekkora szintkülönbséget jelent az ICEHL-ben szereplés az Erste Liga után. A fiatal csatár a tavalyi, dániai A-csoportos felnőtt-világbajnokságon szerzett felejthetetlen élményeiről is beszélt.
(Kiemelt képünkön: Laskawy Ferenc és Kovács Attila)