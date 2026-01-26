Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Laskawy Ferenc, Kovács Attila

2026.01.26. 08:59
jégkorong A jövő sztárjai Laskawy Ferenc Kovács Attila utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége az FTC-Telekom 19 éves, felnőttválogatott jégkorongozója, Laskawy Ferenc és a szövetség sportigazgatója, Kovács Attila.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban

bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a Ferencváros 19 esztendős, felnőtt- és U20-as válogatott jégkorongozója, Laskawy Ferenc, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója, Kovács Attila.

A Hornyák Balázs által készített műsorban

szóba kerül az U20-as válogatott feljutást érő győzelme a milánói divízió I/B-csoportos világbajnokságon.

Emellett kiderül az is, hogy Laskawy miért igazolt a nyáron az Újpesttől a Ferencvároshoz, mekkora szintkülönbséget jelent az ICEHL-ben szereplés az Erste Liga után. A fiatal csatár a tavalyi, dániai A-csoportos felnőtt-világbajnokságon szerzett felejthetetlen élményeiről is beszélt.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Laskawy Ferenc és Kovács Attila)

 

 

