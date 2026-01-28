Nincs jó formában, de hazai pályán veszélyes a Nottingham

Jelentős a tétje a Ferencváros számára a csütörtöki Nottingham Forest elleni Európa-liga-mérkőzésnek. Robbie Keane együttese az eddigi hét fordulóban négy győzelmet és három döntetlent könyvelhetett el, és már az kisebb szenzáció lenne, ha veretlenül zárná az alapszakaszt. De talán még ennél is fontosabb, hogy ha nyer a Fradi, biztosan az első nyolcban zár, és automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe. A folytatás szempontjából sem mellékes a helyezés, célszerű lenne minél jobb pozícióban végezni.

Ez a Nottinghamre is igaz, ugyanakkor az angolok abból a szempontból egyszerűbb helyzetben vannak, hogy a rájátszásban biztos a helyük, arra viszont már csak matematikai esélyük van, hogy a legjobb nyolc között zárjanak. Ez egyébként kis túlzással egy percen múlt. Az előző fordulóban úgy kapott ki a csapat 1–0-ra a Bragától, hogy Morgan Gibbs-White büntetőt hibázott, majd a portugálok egy percen belül egy öngóllal megszerezték a vezetést.

„Őrült egy perc volt – mondta akkor a TNT Sportsnak Sean Dyche menedzser. – A tizenegyest ki lehet hagyni, de ami utána történt, az nagyon frusztráló. Bosszantó így kikapni.”

A Nottinghamet irányító 54 éves szakember joggal volt dühös, az első nyolc hely eléréséhez nagyon kellett volna az a plusz egy vagy három pont. Ettől persze még a hazaiak aligha veszik félvállról a csütörtöki összecsapást, de az biztos, hogy nekik fontosabb a hétvégi, Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzés. A Premier League-ben ugyanis a 17. helyen állnak, öt ponttal megelőzve a 18., már kieső pozícióban lévő West Ham Unitedet.

Ennek ellenére nem árt az óvatosság, főleg úgy, hogy az angolok az eddigi három hazai El-találkozójukból kettőt megnyertek. Bár a Midtjyllandtól 3–2-re kikaptak, utána a Portót 2–0-ra, a Malmőt 3–0-ra győzték le, vagyis a legutóbbi két alkalommal gólt sem kaptak. És míg a Ferencváros a hétvégén hazai pályán kapott ki 3–1-re az ETO FC-től, a Nottingham 2–0-ra győzött a Brentford vendégeként. Ugyanakkor az is igaz, hogy az előtte játszott nyolc tétmérkőzéséből csak egyet nyert meg. Vagyis egyáltalán nem irreális elvárás az FTC-től, hogy megőrizze a veretlenségét az alapszakaszban.

Az angol klubot főleg azért érte mostanában sok kritika, mert tavaly nyáron 236.9 millió eurót költött el erősítésekre, ami egyelőre nem párosul eredményességgel. A legdrágább szerzemény Omari Hutchinson volt, a 22 éves középpályás 43.4 millió eruróért érkezett az Ipswichtől, de ő nem került be az El-keretbe, így nem játszik az FTC ellen. Igor Jesusra viszont már oda kell figyelni. Az ötszörös brazil válogatott csatárért 19 millió eurót fizetett a klub a Botafogónak, és bár a bajnokságban csak két gólnál tart, az egyiket éppen a hétvégén szerezte. Az El-ben pedig kimondottan jól megy neki, eddig öt találkozón kapott lehetőséget, és négyszer talált a hálóba, eredményes volt a Betis, az Utrecht és a Porto ellen is.

Bár nem érdemes ebből messzemenő következtetéseket levonni, a két csapat anyagi lehetőségei közti különbséget jól mutatja, hogy a Transfermarkt szerint a Nottingham keretének értéke 628.8 millió euró, míg a Ferencvárosé 42.83. Érdekesség egyébként, hogy az egész mezőnyben az angoloké a legértékesebb keret, míg az FTC ezen a téren öt csapatot előz meg (FCSB, Malmö, Go Ahead Eagles, Maccabi Tel-Aviv, Brann Bergen). Szerencsére a tabella alapján más a helyzet. A Nottingham legértékesebb futballistája Morgan Gibbs-White 65.5 millió euróval, míg a Fradinál Ibrahim Cissé, Gavriel Kanikovszki és Mohammed Abu Fani becsült értéke is 3-3 millió euró. A Nottinghamé az El legértékesebb kerete



EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!

21.00: Porto (portugál)–Rangers (skót)

21.00: Lille (francia)–Freiburg (német) (Tv: Sport2)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)

21.00: Aston Villa (angol)–Red Bull Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)

21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)

21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)