Obi Bence Onwughalu, szárnybontogatás Leicesterben

Obi Bence Onwughalu 2012-ben született Nottinghamben, nigériai édesapa és magyar édesanya gyerekeként. Hároméves kora óta a labda bűvöletében él, és az első lépések gyorsan követték egymást: már óvodásként szervezett keretek között, helyi kiscsapatokban futballozott. Tehetségét a hozzáértők hamar kiszúrták, a Notts County egyik megfigyelőjének ajánlására a klub játékosa lett, majd rövid ideig a Nottingham Forestnél próbálkozhatott. A kaland néhány hét után véget ért, az edzők ugyanis akkor még nem láttak benne fantáziát. A visszautasítás azonban nem törte meg, maradt a Notts Countynál, tovább fejlődött, miközben egyre inkább kitűnt kortársai közül. Már négy-öt évesen gyorsabb volt náluk, ügyesen mozgott a labdával, és ösztönösen értette a játékot.

Amikor az akkortájt nehezebb időket élő Notts County akadémiája megszűnt, újra megélénkült iránta az érdeklődés. A Nottingham Forest ismét jelentkezett, az Aston Villa is csábította, végül azonban – próbajáték nélkül – a Leicester City mellett döntött a család. A szülők úgy látták, ott biztosított a legmagasabb szintű szakmai munka, miközben az első csapat is stabilan teljesít. Obi kilenc évesen került a klubhoz, és új fejezet kezdődött a pályafutásában.

Tizenhárom évesen szponzori szerződést kapott az Adidastól

Az akadémián eleinte csatárként, majd középpályásként számítottak rá, egészen az U12-es korosztályig. Akkor a szakmai stáb új irányt vázolt fel neki: edzői belső védőként látták benne a legnagyobb potenciált, elsősorban a fizikuma és a magassága miatt. A váltás eleinte szokatlan volt neki, meg kellett szoknia az új szerepkört, ám idővel egyértelművé vált, hogy ez a poszt illik hozzá a leginkább – ma már nem is tudná más pozícióban elképzelni magát.

A mindennapjai azóta is Nottinghamben telnek. Az iskola után taxival vagy édesanyja segítségével jut el Leicesterbe – napi másfél órát utazik az edzésekre. Az elmúlt két évben hetente egy napot igazoltan hiányzik az iskolából, ilyenkor az akadémián írja meg a házifeladatát, a klub pedig magántanárokkal segíti, hogy a tanulás ne szenvedjen kárt. A Leicester utánpótlásában nagy hangsúlyt fektetnek a technikai képzésre és a gyors döntéshozatalra, a versenyeztetés pedig tornákon keresztül zajlik: az Arsenal, a Liverpool, a Chelsea vagy a Manchester United korosztályos együttesei ellen rendszeresen lehetősége nyílik megméretni magát, valamint évente néhány alkalommal külföldi tornákon is részt vesz a csapattal.

Feröer ellen bemutatkozott a magyar U15-ös válogatottban

Fejlődése ütemét jelzi, hogy szeptember óta nem a saját korosztályában játszik, csak akkor kell az U14-ben pályára lépnie, ha az U14-esekre fontos mérkőzés vár. Az U15-ös csapat alapemberének számít, időnként az U16-osoknál is lehetőséget kap, sőt, az ősszel egyszer az U18-asok edzésén is részt vehetett. A klub szakemberei úgy látják, magassága és fizikuma miatt az idősebbek között fejlődhet a legtöbbet – a 2012-es születésűek közül egyedüliként játszatják az U16-ban. A Leicester hosszú távon számol vele, alighanem abban bízik, hogy egyszer az első keret tagja lehet. Csakhogy a döntés nem könnyű, hiszen más angol élklubok is figyelik a fejlődését, folyamatosan monitorozzák a teljesítményét.

A Magyar Labdarúgó-szövetségnél is kíváncsiak voltak a játékára: szeptemberben, a keret legfiatalabbjaként meghívót kapott a magyar U15-ös válogatottba, októberben pedig ismét számítottak rá. A Feröer-szigetek elleni barátságos mérkőzésen bemutatkozhatott címeres mezben, de az angol korosztályos válogatott lehetősége is ott motoszkál a gondolatai között. Az ősszel az Adidas is felfigyelt rá: 13 évesen szponzori szerződést kapott a sportszergyártótól, ami ebben a korban ritkaságszámba megy.

Noha 2012-ben született, már a Leicester U16-os gárdájában játszatják

Leicester-szurkolóként az a cél lebeg előtte, hogy 18 éves koráig bemutatkozzon a klub színeiben – lehetőleg a Premier League-ben, ám ehhez fel kell jutnia. Hosszabb távon a legerősebb angol csapatok egyikében képzeli el a karrierjét. Szívesen járna be olyan utat, mint a Leicester City legtehetségesebb szélsőjének tartott Jeremy Monga, aki 15 évesen már a felnőttek között kapott lehetőséget, példaképe pedig – némileg talán meglepő módon – a Manchester Unitedben 19 évesen stabilan teljesítő Ayden Heaven, akinek stílusában sok hasonlóságot lát a saját játékával.

Obi természetesen még az út elején jár, de a motivációja egyértelmű. Nemrégiben még a King Power Stadium oldalvonala mellől, labdaszedőként figyelte a történéseket, és azóta is ez az élmény hajtja előre: egyszer ne csak nézője, hanem főszereplője legyen annak a világnak, amelyet csodál.