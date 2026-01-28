Elhunyt Boros Árpád, a DVTK kosárlabda-szakosztályának korábbi elnöke

Nemzeti Sportrádió

2026.01.28. 07:57
Fotó: DVTK
Kedden 92 évesen elhunyt Boros Árpád, a miskolci kosárlabda-szakosztály korábbi elnöke, aki 15 évet töltött a szervezet élén – írja a DVTK honlapja.

Boros Árpád  a 70-es évektől vállalt szerepet a DVTK kosárlabda szakosztályának vezetésében, 1982-től 15 éven keresztül a klub elnöke volt. Elnökségének első éveiben a klub csapatai a magyar mezőny középszintjén szerepeltek, később a Diósgyőr országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 1993-ban megszületett klub történetének első Magyar Kupa-győzelme.

Munkásságát Miskolc 2022-ben a város díszpolgári címével ismerte el.

„Boros Árpád áldozatos munkája nélkül a diósgyőri női kosárlabda sohasem nyert volna Magyar Kupákat és bajnoki címet sem, és sosem jutott volna el az európai élvonalba. Mindig úgy éreztem, hogy a mi generációnknak már könnyű dolga van, hiszen olyan óriások vállára kapaszkodhattunk fel, mint a most elhunyt legendás sportvezető és rendíthetetlen lokálpatrióta, Boros Árpád. Nem lehet szavakkal kifejezni, hogy mi mindent köszönhet neki a DVTK és Miskolc városa, hiszen például annak idején ő felelt a régi diósgyőri stadion lelátóinak építéséért is. Hiányozni fog a mérkőzésekről, emlékét méltó módon meg fogjuk őrizni” – idézi Szabó Tamást, a DVTK főtitkárát a klub honlapja.

 

