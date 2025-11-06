Hetekre kidőlt a Real Madrid alapembere – hivatalos

A sérülésre egy csütörtöki vizsgálat során derült fény a klub közlése szerint. Mint ismert, Tchouaméni végigjátszotta a Liverpool elleni, kedd esti BL-mérkőzést, de akkor még nem mutatta sérülés jeleit.

A felépülés pontos időtartamát a klub nem közölte, viszont a Marca információi szerint várhatóan három hetes kényszerpihenő vár a francia labdarúgóra, aki így a vasárnapi, Rayo Vallecano elleni hazai bajnoki mellett a francia válogatott novemberi meccseit is kihagyni kényszerül.

A madridi sportlap hozzáteszi, hogy mindeközben Federico Valverde – dacára annak, hogy rendkívül fáradt volt, amikor lecserélték a már említett meccsen – nem szenvedett sérülés, így bevethető lesz a Rayo ellen.