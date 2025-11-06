Jánosi Tamás jövő hétvégén térhet vissza a spanyol élvonalba

„Most vasárnap az Atlético Valladolid otthonában szerepel a csapat, de lehet, hogy addigra a papírjaim még nem lesznek készen. Én már most is játszanék, de nem tudom, milyen állapotban leszek, és segítségére tudnék-e lenni az együttesnek” – nyilatkozta az irányító csütörtökön az MTI-nek.

Hozzátette: tervei szerint jövő vasárnap a Cuenca elleni meccsen már bevethető lesz. Jánosi az előző két idényt a Balatonfüredi KSE kölcsönjátékosaként a spanyol Ángel Ximénez Puente Genil együttesében töltötte. Az első évadban 24 mérkőzésen 54, a másodikban 25 találkozón 108 gólt lőtt, és – új klubja honlapjának megfogalmazása szerint – figyelemre méltó egyéni fejlődése mellett jelentősen hozzájárult, hogy a csapat mindkét idényben elkerülte a kiesést.

Nyáron visszatért a Balatonfüredhez, amelynek színeiben öt bajnoki meccsen négyszer, három Európa Kupa-mérkőzésen pedig 11 alkalommal talált be. Utoljára október 4-én a Tatabánya ellen lépett pályára, az elmúlt egy hónapot mellizomszakadás miatt ki kellett hagynia.

„Eleinte nem találtam a helyemet és a jó formámat az edzéseken és a meccseken sem. A szezon elején keveset játszottam, sőt volt, hogy nem is játszottam. Aztán leültünk beszélni Kis Ákos vezetőedzővel, és utána elkezdett lépésről lépésre visszajönni a jobbik énem az edzéseken, és egy kicsit a mérkőzéseken is magabiztosabb voltam” – mesélte.

Ekkor viszont közbeszólt a sérülés, ráadásul három héttel ezelőtt szólt neki a menedzsere, hogy ha szeretne, akkor távozhat. Erre ő úgy reagált: kíváncsi a lehetőségekre, majd két hét alatt elintézték az Aranda de Dueróba igazolását. A fürediek ezúttal nem kölcsönadták, hanem közös megegyezéssel felbontották a szerződését, Spanyolországban pedig az idény végéig írt alá.

„Nem azt éreztem Füreden, hogy egy konkrét dologgal lenne probléma, amire meg kell találni a megoldást, és akkor minden rendben lesz, hanem több apró dolog nem stimmelt, és erről nem ők tehetnek” – jegyezte meg. Jánosi múlt vasárnap utazott ki, hétfőn ultrahanggal megvizsgálták a mellizmát, és megállapították, hogy a sérülésének már nincs nyoma.

„Egy hónapja nem kézilabdáztam, szóval a formámat ismét meg kell majd találnom, de bízom benne, hogy ez lépésről lépésre viszonylag hamar sikerül. Itt tudok fejlődni a vezetőedző és a menedzserem szerint, a ligát pedig az elmúlt két évben megkedveltem, és remélhetőleg ezúttal is fekszik majd nekem” – vélekedett.

Az irányító sajnálja, hogy idény közben kellett klubot váltania, de az elmúlt néhány nap tapasztalatai alapján úgy érzi, hogy jó helyre került. A Tubos Aranda Villa de Aranda három győzelemmel és három vereséggel a tabella tizedik helyén áll.