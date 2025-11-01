Cselgáncs: Sóczó Rebeka ötödik lett az U23-as Európa-bajnokságon

A kontinensviadalon a 70 kilósok között Sóczó Rebeka sorrendben brit, izraeli és szlovén ellenfelet verve jutott be a súlycsoport elődöntőjébe, amelyben kikapott az ukrán riválisától, majd a vigaszágon portugál dzsúdós múlta felül, így ötödikként zárt.

Lakos Máté (-100 kg) is megmérette magát szombaton, szlovén elleni győzelemmel kezdett, a második körben viszont nem bírt a német riválisával.

(Kiemelt képünkön: Sóczó Rebeka (kékben) Forrás: EJU, archív)