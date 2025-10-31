SUP: Szabó Zénó bronzérmes sprintben az ifjúsági vb-n

Pénteken az Abu Dzabiban zajló ifjúsági SUP-világbajnokság sprint versenyében bronzérmet szerzett Szabó Zénó, míg Kocsis Csillag a lányok között a negyedik helyezést érdemelt ki – számol be a hazai kajak-kenu szövetség honlapja.

„Mivel a sprint a leggyengébb számom, így az álmaimban szerepelt csak ez a lehetőség. Sem a futam közben, sem a célban nem hittem el, hogy a harmadik vagyok és

most, hogy itt van a nyakamban a bronzérem se nagyon tudom felfogni, hogy mindez sikerült.

Idővel csak leesik majd” – mondta Szabó Zénó.

„Nagyon boldogok vagyunk, Zénó remekül szerepelt, szembe szélben sikerült behúzni a bronzérmet, és az érem bizony sporttörténelmi siker is egyben. Csillag is szépen teljesített, alig maradt el az éremtől, de ez rövid táv, ahol századok döntenek a helyezésekről. Bízom benne, hogy a szombat az ő napja lesz majd” – értékelt Nagy-Rasztotzky Eszter szakágvezető.

(Kiemelt képünkön: Szabó Zénó Forrás: MKKSZ)