SUP: Szabó Zénó bronzérmes sprintben az ifjúsági vb-n

2025.10.31. 20:41
SUP Szabó Zénó utánpótlássport Kocsis Csillag Utánpótlássport.hu
Szabó Zénó bronzérmes, Kocsis Csillag negyedik lett sprintben az Abu Dzabiban zajló ifjúsági SUP-világbajnokságon.

Pénteken az Abu Dzabiban zajló ifjúsági SUP-világbajnokság sprint versenyében bronzérmet szerzett Szabó Zénó, míg Kocsis Csillag a lányok között a negyedik helyezést érdemelt ki – számol be a hazai kajak-kenu szövetség honlapja.

„Mivel a sprint a leggyengébb számom, így az álmaimban szerepelt csak ez a lehetőség. Sem a futam közben, sem a célban nem hittem el, hogy a harmadik vagyok és

Idővel csak leesik majd” – mondta Szabó Zénó.

„Nagyon boldogok vagyunk, Zénó remekül szerepelt, szembe szélben sikerült behúzni a bronzérmet, és az érem bizony sporttörténelmi siker is egyben. Csillag is szépen teljesített, alig maradt el az éremtől, de ez rövid táv, ahol századok döntenek a helyezésekről. Bízom benne, hogy a szombat az ő napja lesz majd” – értékelt Nagy-Rasztotzky Eszter szakágvezető.

(Kiemelt képünkön: Szabó Zénó Forrás: MKKSZ)

