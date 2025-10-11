Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: két 9. hely a leány párosoktól a dohai U18-as vb-n

2025.10.11. 13:19
A Kiss-Bertók, Pádár páros amerikai, a Honti-Majoros, Matkovits kettős kanadai egységtől kapott ki a legjobb 16 között a Dohában zajló U18-as strandröplabda-világbajnokságon.

Mint arról beszámoltunk, sikeresen vették a magyar leány strandröplabdázók a Dohában zajló U18-as világbajnokság csoportkörét, és mindkét páros továbbjutott a kieséses szakaszba. A legjobb 16 közé jutásért aztán Kiss-Bertók Emese és Pádár Réka kongói párost vert 2:0-ra, míg Honti-Majoros Kármen és Matkovits Alma paraguayi duót győzött le szintén két játszmában. Majd a nyolcaddöntő jelentette a végállomást: Kiss-Bertók és Pádár amerikaiakkal, Honti-Majoros és Matkovits pedig kanadaiakkal szemben maradt alul két szettben. A fiúknál Pongrácz Vince és Ritter Bálint a selejtezőben búcsúzott.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Az U21-esek világbajnoksága jövő szerdán kezdődik Mexikóban, három magyar párossal a mezőnyben.

(Kiemelt képen: Kiss-Bertók Emese és Pádár Réka Forrás: volleyballworld.com)

