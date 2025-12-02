Úszás: Szegeden már a teljes korosztályos hátország vizsgázik

Az úszók negyedik hazai rövid pályás utánpótlás-bajnoksága zajlik szerdától szombatig a szegedi Tiszavirág Sportuszodában, ahol a gyermekektől a serdülőkön át egészen az ifjúságiakig a hátország színe-java próbára teszi magát korosztályában. Egy-két kivételtől eltekintve gyakorlatilag mindenki, aki számít, ott lesz az ob-n, melyen a nevezési lista tanúsága szerint 64 klubból valamivel több, mint fél ezren igyekeznek minél jobb bizonyítványt kiállítani magukról.

Vizsgafeladatukat a mögöttünk hagyott hétvégén 25-en már megoldották. Jelesül a gyermekválogatott tagjaként a 2011-ben és 2012-ben születettek közül 13 fiú és 12 lány nyugtathatta meg a magyar úszósport jövőjéért szorítókat, hogy

változatlanul megvannak a sportági tehetségek idehaza,

akik a szombat-vasárnapi megméretésen tíz ország korosztályos együtteseinek viadalát nyerték meg, az éremtáblázaton és a csapatversenyben is az élen végezve. A soproni fellépők szinte hiánytalanul ott lesznek Szegeden is, de rajtuk kívül startolnak a gyermekkorosztály más reményteljes képviselői is.

Ugyanígy vízbe csobbannak a rövid pályás ob-n a 2009-2010-es születésűek, vagyis a serdülők éppúgy, mint a 2007-2008-as korosztályba tartozók, azaz az ifjúságiak, akik kortársaikkal összesen 44 egyéni és váltószámban küzdenek meg a bajnoki címekért. Aranyesélyesként száll vízbe például a 17 esztendős ifi Európa-bajnok, vb-ezüstérmes pillangózó Antal Dávid, aki felségterületén kívülre is „elmerészkedik”, merthogy tíz számban próbál szerencsét. A hátúszásban ifjúsági Eb-győztes, 18 éves Rácz Zsombor hét számban indul, s ugyancsak halmozza a rajtokat a nyílt víziek korosztályos világversenyein dobogós, ezúttal azonban fedett uszodai sikerre vágyó Huszti Márton, Kárpáti Máté és Kreisz Bálint is.

Az ifjú hölgyek között szintén akad a babérokat eddig inkább nyílt vízen szerző tinédzser, így a főleg a hosszabb gyorstávokra bejelentkezett Nagy Napsugár és Bartalos Anna. A nevezők sorában ráleltünk a sportág egyik nagy ígéretére, Jackl Vivienre is, aki az év elején igazolt át Tatabányáról a Bp. Honvédhoz, ahol azonban a Hosszú Katinka ex-edzőjével, Shane Tusuppal végzett közös munka nem vezetett eredményre. A 17 éves sportoló, aki tavaly felnőtt Európa-bajnok lett és a párizsi olimpián is szerepelt, a sikertelen időszak után októberben visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához Tatabányára, ismét vele készül, de továbbra is a fővárosi klub színeiben úszik. A szegedi ob-ra tizenkét számban is nevezett, esetében azonban most még hangsúlyozottan nem az időeredmény a fontos, hanem az, hogy újból versenyezve visszataláljon korábbi önmagához. Sikerszámaiban – 400 vegyesen és 1500 gyorson – nem is indul el, hanem 50, 100 és 200 méteres távokon, illetve váltószámokban áll rajthoz.

A bajnokság mind a négy napján az előfutamok délelőtt 9-kor, a döntők 17 órakor kezdődnek.

(Kiemelt képünkön: Az ifiknél Európa-bajnok, vb-ezüstérmes nyírbátori Antal Dávid 10 számban is indul Forrás: World Aquatics/Derencsényi István)