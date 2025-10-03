Sportlövészet: Több junior készülhet a felnőtt-világbajnokságra

A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége jóváhagyta az október 8-19. között Athénban rendezendő koronglövő-világbajnokságra, továbbá a november 6-18. között Kairóban esedékes puskás és pisztolyos vb-re utazó magyar versenyzők névsorát.

A koronglövők között skeetben Renner Bálint, Ternák Tamás és Nemes Áron, trapban Döbörhegyi Bence és Nyitrai Anna képviseli az utánpótlást.

A pisztolyos csapatban Jákó Miriam, Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté és Laczik Dávid követelt helyet magának juniorként.

A magyar vb-indulók



Korong.Skeet. Férfiak: Renner Bálint, Ternák Tamás, Nemes Áron. Trap. Férfiak: Döbörhegyi Bence. Nők: Nyitrai Anna, Tömör-Tones Petra.

A trap vegyes csapat versenyszámban a Döbörhegyi Bence, Nyitrai Anna kettős képviseli a magyar színeket.

Puska. Férfiak: Hammerl Soma (légpuska, 50 méter összetett, 50 m fekvő), Péni István (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő, légpuska vegyes csapat), Pekler Zalán (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő, légpuska vegyes csapat) Nők: Nagybányai-Nagy Anna (50 m összetett, 50 m fekvő), Mészáros Eszter (légpuska, 50 m összetett, légpuska vegyes csapat), Bajos Gitta (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő), Dénes Eszter (légpuska, légpuska vegyes csapat).

A légpuska vegyes csapat versenyszámban a Péni István, Dénes Eszter, valamint a Pekler Zalán, Mészáros Eszter kettős képviseli a magyar színeket.

Pisztoly. Férfiak: Nagy Ákos Károly (légpisztoly, gyorstüzelő pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Szemán Dávid (légpisztoly), Rédecsi Máté (légpisztoly, gyorstüzelő pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Laczik Dávid (gyorstüzelő pisztoly) Nők: Major Veronika (légpisztoly, 25 m pisztoly, standard pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Fábián Sára Ráhel (légpisztoly, 25 méter pisztoly, standard pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Sike Renáta (légpisztoly, standard pisztoly), Jákó Miriam (25 m pisztoly)

A légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a Major Veronika, Nagy Ákos Károly, valamint a Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté duó képviseli a magyar színeket.

(Kiemelt képünkön: Rédecsi Máté Fotó: honvedse.hu/Tumbász Hédi)