Sportlövészet: bronzérmes a pisztolyos csapat az ifi Eb-n

Bronzérmet nyert a Hajdu Csongor, Gelencsér Zsombor Ákos, Szabolcsi Szabolcs Vencel, Kabina Fanni, Péter Kíra Lara, Komlós Diána összeállítású magyar pisztolyos csapat a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett ifjúsági sportlövő Európa-bajnokságon.

A magyarok a harmadik helyért zajló mérkőzésen 83–69-re győzték le a spanyolokat.

A hazai szövetségi közlemény beszámolója szerint a bronzmeccsen négy páros mérkőzött egymással. Páronként az a versenyző kapott két pontot, aki a nagyobbat lőtte, míg döntetlen esetén egy-egy pont járt mindkét félnek. A győzelemhez legalább 81 pontot kellett elérni. A mérkőzés nagy részében a spanyolok vezettek, 54–58-as állásnál a magyar időkérést követően 62–58-ra fordítottak Hajdu Csongorék, a következő forduló után már 73–63-ra vezettek és már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet. A bronzérem sorsa a 19. sorozat után dőlt el.

„Puskásaink nagyon erős csoportba kerültek, így tudtuk, hogy nehéz meccseik lesznek – mondta Ablonczy Orsolya utánpótlás-szakágvezető. – Az ukránokat meg kellett volna verni a négybe jutáshoz, ami sajnos, nem sikerült. A pisztolyosok nagyon küzdöttek, nagyon akarták az érmet. A bronzmeccsen jókor jött az időkérés, és sikerült megfordítani a spanyolok elleni találkozót. Nagyon összeszedett volt a csapat. Egy hazai rendezésű világversenyen mindig nagyon fontos a magyar éremszerzés. Örülök, hogy ez sikerült. Megérdemelték a bronzérmet, igazi csapatként küzdöttek.”

Az egyes párok eredményei a bronzmeccsen:

Hajdu Csongor–Covadonga Lledías 26:12, Kabina Fanni–Gloria Sanchez 16:22, Gelencsér Zsombor Ákos–Daniel San Frutos 22:16, Péter Kíra Lara–Roi Freixedo 19:19.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)