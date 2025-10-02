Sportlövészet: a legjobb pisztolyosok közé ért Nagy Ákos Károly

Remekül sikerült hónapon van túl a Tisza Volán SC 20 éves pisztolyos sportlövője, Nagy Ákos Károly, aki nemrégiben a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett 25 és 50 méteres országos bajnokságon három egyéni érmet szerzett, közte két aranyat.

Az édesapja, Nagy László által felkészített fiatal 25 méteren a gyorstüzelő (ebben a számban a szegedi csapat is nyert) és a központi gyújtású pisztolyos versenyben sem talált legyőzőre, míg a standard pisztolyos viadalon a harmadik helyet érdemelte ki (a Tisza Volán csapata itt ezüstérmes lett).

Ákos ezt megelőzően a junior országos bajnokságon két arany- és egy ezüstérmet gyűjtött, ám a szeptember nem a hazai megméretésekről maradhat számára emlékezetes, hanem a Ningpóban rendezett felnőtt-világkupaversenyről.

A sokra hivatott sportlövő Kínában a légpisztolyos vegyes csapatversenyben Major Veronikával szerzett bronzérmet.

A magyar kettős a 10 méteres szám alapversenyében 580 kört lőtt, ezzel a negyedik helyen végzett a 21 párost felvonultató mezőnyben, így a bronzéremért lőhettet. A bronzmeccsen pedig 17–13-ra sikerült felülmúlni a független színekben induló orosz Jana Enyina, Anton Arisztarhov duót.

Balról: Győrik Csaba edző, Major Veronika, Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ

Külön dicséretes, hogy az egyéni légpisztolyos alapversenyben Ákos a világ legjobbjai között 582 körrel rukkolt ki, és bár ez a kitűnő eredmény az esetek többségében döntőt ér a felnőttvilágkupákon, Ningpóban nem lehetett vele bekerülni a legjobb nyolcba. A tizenegyedik hellyel kellett megelégednie a magyar kiválóságnak, aki bizonyította, hogy az elitben is megállja a helyét.

Ákosnak az idei év azért is jelent áttörést, mert

az első egyéni Európa-bajnoki érmét is a nyakába akasztották.

Márciusban az Eszéken lebonyolított junior-kontinensviadal légpisztolyos solo versenyét követően állhatott fel a dobogó harmadik fokára – az emlékezetes bronzmeccsen a norvég Sondre Risan Haltvikot győzte le 15–11-re.

A következő egyéni medália pedig a franciaországi Chateauroux városában rendezett 25 és 50 méteres junior Európa-bajnokságon érkezett, amikor Ákos 563 körrel a 25 méteres standard pisztolyos számban nyújtott ezüstöt érő teljesítményt.

Nagy Ákos Károly jövőre is junior marad Forrás: MSSZ

Csapatban egyébként már 2022-ből volt Eb-érme a reményteljes sportlövőnek. Akkor a lengyelországi Wroclawban a Laczik Dávid, Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté hármas örülhetett bronznak, és az a siker azért marad meg élesen emlékeinkben, mert előtte 1987-ben született magyar Eb-érem a 25 méteres gyorstüzelő pisztolyos versenyszámban.

A 2025-ös év végén több remek sportlövő elköszön a utánpótláséveitől, de Nagy Ákos Károly jövőre is ott lehet a juniorok világversenyein, így ő az egyik, aki folytathatja a szép eredmények szállítását a korosztályos nemzetközi élmezőnyben.

(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ)