NS-látogatás: gimnazisták próbálhatták ki a lapkészítést

Öt középiskolás látogatott el hétfőn a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, őket online szerkesztő munkatársunk, Végh János (balra) kalauzolta, a diákokat köszöntötte lapunk főszerkesztője, Szöllősi György (jobbra) is (Fotó: Babócs Tamara)

Végh János online szerkesztő munkatársunk vezetésével megismerhették a Nemzeti Sport történelmét, a rovatok és más lapkészítő egységek munkáját, majd élesben is kipróbálhatták az újságírói munkát: a legfontosabb vasárnapi eseményeket feldolgozva egy kétoldalas napilapot készítettek. A program során lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is köszöntötte a diákokat, akik frissen elkészített újságjukkal és az NS ajándékcsomagjával térhettek haza.