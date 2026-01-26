Nemzeti Sportrádió

NS-látogatás: gimnazisták próbálhatták ki a lapkészítést

2026.01.26. 21:34
iskola diákok Nemzeti Sport NS-klub
A HiSchool-HiJob nevű országos pályaorientációs program keretében hétfőn a budapesti II. kerületi Móricz Zsigmond és Rákóczi Ferenc, a XVI. kerületi Szerb Antal és az NKE Óbudai Gimnázium öt diákja látogatott el szerkesztőségünkbe.
Öt középiskolás látogatott el hétfőn a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, őket online szerkesztő munkatársunk, Végh János (balra) kalauzolta, a diákokat köszöntötte lapunk főszerkesztője, Szöllősi György (jobbra) is (Fotó: Babócs Tamara)

Végh János online szerkesztő munkatársunk vezetésével megismerhették a Nemzeti Sport történelmét, a rovatok és más lapkészítő egységek munkáját, majd élesben is kipróbálhatták az újságírói munkát: a legfontosabb vasárnapi eseményeket feldolgozva egy kétoldalas napilapot készítettek. A program során lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is köszöntötte a diákokat, akik frissen elkészített újságjukkal és az NS ajándékcsomagjával térhettek haza.

Az elkészült újságokkal

 

